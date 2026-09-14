Cuidar la piel de los niños: medicamentos cada vez más caros

La dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel que suele comenzar durante los primeros años de vida y que alterna períodos de mejoría con otros de mayor intensidad. Para quienes la padecen, el cuidado cotidiano no es un aspecto secundario: mantener la piel hidratada forma parte del tratamiento y puede ayudar a reducir la picazón, los brotes y algunas de sus complicaciones. Pero sostener esos cuidados también tiene un costo que, en el contexto económico actual, se vuelve cada vez más difícil para familias de la Ciudad.

Un relevamiento realizado por la Asociación Civil para el Enfermo de Psoriasis (AEPSO) mostró que el impacto económico alcanza también al acceso a la atención médica: el 48,5 por ciento de los pacientes o cuidadores consultados señaló que postergó o suspendió consultas por razones económicas. A su vez, el 44,8 por ciento manifestó haber tenido dificultades para acceder a los medicamentos.

En el caso de los chicos, la situación adquiere particular importancia. Virginia Tettamanti, dermatóloga y secretaria científica de la Sociedad de Dermatología de La Plata, explica -en diálogo con EL DIA- que la enfermedad es más frecuente durante la infancia, aunque también puede continuar durante la adolescencia y la adultez.

Uno de los puntos centrales del tratamiento, señala, es preservar la barrera de la piel. En los niños con dermatitis atópica existe una alteración de esa barrera, que tiene una capa lipídica diferente. Por eso, mantenerla hidratada permite disminuir la sequedad y la picazón. Para eso se indican cremas humectantes o emolientes, que aportan componentes que la piel de estos pacientes necesita. La hidratación no se limita a los momentos en que aparecen las lesiones: forma parte de los cuidados habituales.

La picazón es uno de los síntomas más característicos de la enfermedad y puede llevar a que los chicos se rasquen de manera permanente. Ese rascado puede dañar la piel y favorecer la aparición de infecciones. “Los pacientes atópicos se infectan más fácilmente”, advierte la especialista.

La enfermedad también puede afectar el descanso. En los cuadros más severos, un niño puede pasar la noche con picazón, rascarse, llorar y no conseguir dormir. El impacto, por lo tanto, no queda limitado a la piel: puede alterar la calidad de vida del chico y también modificar la dinámica cotidiana de toda la familia.

Los costos

El tratamiento requiere constancia y, para algunas familias, eso supone afrontar un gasto que no siempre resulta sencillo. Tettamanti explica que no se trata necesariamente de utilizar cualquier crema hidratante, sino de productos específicos para la piel atópica, como los denominados emolientes. Según la especialista, algunos de estos productos pueden costar actualmente entre $40.000 y $80.000. La situación económica lleva a que los pacientes consulten por marcas más accesibles. “Siempre preguntan por una crema más barata”, cuenta Tettamanti. Y aunque existen alternativas, no todos los productos sirven de la misma manera para todos los pacientes.

Una de las opciones de menor costo que menciona es la vaselina sólida, que puede utilizarse como una alternativa para mantener la piel protegida. Sin embargo, aclara que en determinados casos son necesarias cremas específicas y que no todas las familias tienen la posibilidad de sostener ese gasto de manera permanente.

A esto se suma otra dificultad: mientras que los medicamentos indicados ante determinadas complicaciones, como una infección que requiere antibióticos, pueden contar con cobertura de las obras sociales, las cremas emolientes utilizadas para mantener la piel suelen quedar fuera de esa cobertura. En ese contexto, desde la práctica médica recurren también a vouchers de descuento para intentar facilitar el acceso. El objetivo es que el costo de los productos no termine interrumpiendo una parte fundamental del cuidado.

Seguimiento

En muchos niños los síntomas mejoran con el crecimiento, pero en otros pueden persistir durante más tiempo. La enfermedad también puede presentarse en adultos.

La información difundida por AEPSO en el marco del Día Mundial de la Dermatitis Atópica, que se conmemora el 14 de septiembre, advierte que las dificultades económicas no se limitan a la compra de productos. El relevamiento también registró que casi dos de cada diez personas no realizaban el tratamiento indicado y que el 37,3 por ciento había reducido o suspendido medicamentos por motivos económicos.

El impacto se extiende a la vida cotidiana: el 56,7 por ciento de los encuestados señaló que la enfermedad afectó su calidad de vida y el 63,4 por ciento manifestó cambios en la calidad del sueño.

Para Tettamanti, por eso, el cuidado comienza por medidas sencillas pero sostenidas: mantener la piel limpia, hidratarla y consultar ante los brotes o las complicaciones. La dermatitis atópica tiene tratamiento, pero la continuidad es parte del manejo de una enfermedad que puede acompañar a los pacientes durante años.

La dermatitis atópica puede ser crónica: arranca en la niñez y se sostiene en adultos