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Caravana hacia punta lara

Culmina el encuentro de los Fiat 600 en la Región

Por Redacción

El 22° Encuentro Nacional del Fiat 600 Club continúa este lunes con una caravana hacia Punta Lara, luego de las exhibiciones del sábado en el Paseo del Bosque y el domingo en la República de los Niños, en Gonnet. Organizada por la filial platense, la convocatoria celebra los 25 años de la entidad y reúne a fanáticos de todo el país, Chile y Uruguay.

El cambio de escenario marcó el recorrido de tres jornadas: del tradicional paseo del Bosque al predio de Gonnet, donde los visitantes pudieron ver cientos de unidades, participar de actividades y elegir su Fitito favorito. La entrada fue gratuita y también hubo propuestas solidarias y sorteos.

Entre los participantes estuvo Darío Corvalán, de Bolívar, quien tiene su Fiat 600 desde hace 26 años. Lo compró original en 2000 y lo fue modificando para viajar por ruta.

Según estimaciones de restauración, un trabajo integral puede demandar entre 3 y más de 7 millones de pesos, según el estado del vehículo. “El que hace muchos años que lo tiene, es algo incalculable”, explicó Corvalán.

Chapa, pintura, tapizados y mecánica pueden elevar la cuenta, aunque hoy se consiguen más repuestos que años atrás. La caravana de “fititos” saldrá desde la rotonda de 120 y 32 hacia Punta Lara.

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