Culminaron las obras de puesta en valor en la Casa de España en La Plata

La Municipalidad de La Plata finalizó la primera etapa de las obras de puesta en valor de la Casa de España, ubicada en 6 y 54. El intendente Julio Alak participó este domingo de la inauguración de los trabajos, realizados antes del acto previsto para este lunes en la nueva Plaza España.

La intervención incluyó tareas de pintura interior y exterior, reparación de sanitarios, reposición de vidrios, restauración de pisos y mejoras en el Salón Blanco.

El edificio albergará un encuentro oficial luego de la inauguración de la plaza, prevista para este lunes 12 de octubre en 7 y 66, con la presencia del embajador de España en Argentina, Joaquín María de Arístegui Laborde.

Del acto participaron el vicecónsul de España en La Plata, Cristian Gustavo Foyth López; el presidente del Club Español, Ignacio Guzmán; el vicecónsul de Italia en La Plata, Alberto Castelli; el cónsul honorario de Francia en La Plata, Alejandro Luchelli Bernard; el jefe de Gabinete municipal, Carlos Bonicatto; el concejal Sergio Resa; el subsecretario de Colectividades, Luis Sannen; y el director de Colectividades, Mauricio Castro.

También estuvieron Laureano Duran, juez de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata; Alfredo Mendoza Peña, presidente del Hospital Español; José Luis Boren, vicepresidente de la institución; Daniel Reija, director general del hospital; Azorín Eusebio, miembro del Tribunal de Honor del hospital y expresidente del Club Español; Juan Carlos Ozon, vocal del Hospital Español; y Pablo Navajas, secretario del Club Español.

Además, asistieron Bernardo Medrano, presidente del Centro de Descendientes de Castilla y León de La Plata; Ezequiel Medrano, referente de esa institución; Marta Gazzotti, del Centro Aragonés; y Adriana Cordero, entre otros representantes.

Por el Hospital Español también participaron Gonzalo Galdazmen y Martín Palacios, mientras que Natalia Lucesole asistió en representación de la Fundación Española de La Plata.

La inauguración de Plaza España

La inauguración de la nueva Plaza España, ubicada en 7 y 66, se realizará este lunes 12 de octubre, con una programación artística y cultural prevista entre las 11:30 y las 18.

La jornada comenzará a las 11:30 con la recepción del embajador y continuará al mediodía con el acto protocolar, del que participarán autoridades y representantes de instituciones de la colectividad española, junto con sus abanderados y escoltas.

Desde las 13 habrá presentaciones de música y danzas tradicionales a cargo del Centro Asturiano de La Plata, el Centro Aragonés de La Plata, el Centro de Descendientes de Castilla y León, el Círculo Cultural Andaluz y el Centro Gallego.

Las actividades continuarán durante la tarde con nuevas presentaciones de las instituciones. El cierre está previsto para las 17, con la actuación de la banda Toro y Luna.