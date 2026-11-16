Catalina Jáuregui, exjugadora de Gimnasia y actualmente en River Plate, decidió celebrar sus 15 años con una iniciativa solidaria que tiene como protagonistas a dos instituciones de Berisso: Estrella y Nueva Alba, los clubes de barrio donde comenzó a jugar al fútbol.

En una etapa especial de su vida, Cata eligió mirar hacia sus orígenes y devolverles algo de todo lo que recibió en sus primeros años dentro de la cancha. Para eso, organizó una gran rifa solidaria cuya recaudación será destinada íntegramente a ambos clubes.

La propuesta ya cuenta con 20 premios y otros tantos ganadores, con alternativas para todos los gustos. Cada número tiene un valor de $10.000 y el sorteo se realizará el próximo 12 de diciembre de 2026, a través de la Lotería Nocturna de la Provincia de Buenos Aires.

Entre los principales premios se destacan $300.000 en efectivo para el primer ganador, una estadía de tres días y dos noches para dos personas en un hotel cinco estrellas frente al mar en Mar del Plata, durante la temporada baja, y una orden de compra de $200.000 en Mateu Sport. También habrá otros premios en efectivo de $150.000 y $50.000.

La lista se completa con beneficios y experiencias vinculadas al deporte y el bienestar, como meses gratuitos de gimnasio, boxeo recreativo, yoga y Pilates, sesiones de masajes, Reiki, constelaciones familiares, masajes sonoros y coaching. Además, se sortearán productos gastronómicos, descuentos para una colonia de vacaciones y dos pelotas de fútbol profesional.

Los números están en manos de Estrella de Berisso y Nueva Alba, que serán los encargados de comercializarlos. Quienes quieran colaborar y participar pueden solicitar los teléfonos de contacto mediante un mensaje privado para adquirir su número directamente a través de las instituciones.

La iniciativa tiene un significado especial para Catalina, que encontró en los clubes de barrio el lugar donde comenzó a construir su vínculo con el fútbol y dio sus primeros pasos antes de continuar su camino deportivo en instituciones de mayor dimensión.

ESTOS SON LOS PREMIOS:

🥇 1. $300.000 en efectivo.

🥈 2. Estadía para 2 personas, 3 días y 2 noches en hotel 5 estrellas frente al mar, en Mar del Plata (temporada baja: abril a junio).

🥉 3. Orden de compra de $200.000 en comercio deportivo.

4. $150.000 en efectivo.

5. $50.000 en efectivo.

6. Un mes gratis en centro de entrenamiento.

7. Un mes gratis en gimnasio.

8. Un mes de Boxeo Recreativo.

9. Un mes de yoga o Pilates.

10. Una sesión de masajes.

11. Una sesión de masajes.

12. Una sesión de Reiki.

13. Una sesión de constelaciones familiares.

14. Una sesión de masajes sonoros.

15. Una sesión de coaching.

16. 50% de descuento en la colonia de vacaciones.

17. Tres planchas de ravioles caseros.

18. Una tarta de frutilla.

19. 10 pizzas para hornear.

20. Dos pelotas de fútbol profesional.

SORTEO: 12 de diciembre de 2026, por Lotería Nocturna de la Provincia de Buenos Aires.