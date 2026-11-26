La República de los Niños, uno de los espacios más emblemáticos de La Plata, cumple este jueves 26 de noviembre 75 años desde su inauguración y lo celebra con una renovación de su Gobierno Infantil y una agenda especial de actividades. El aniversario de la histórica "Repu" tendrá además un festejo abierto al público este domingo 29.

En el marco de la celebración, este jueves asumieron las nuevas mini autoridades del Gobierno Infantil, una de las tradiciones que distinguen al parque temático de Gonnet. La iniciativa busca que los chicos se acerquen al funcionamiento de las instituciones democráticas, conozcan sus derechos y obligaciones y participen de la vida ciudadana desde edades tempranas.

El programa contempla la elección de representantes infantiles que ocupan distintos cargos ejecutivos y legislativos, con una estructura institucional propia que incluye una presidencia, ministerios, Senado y Cámara de Diputados. Los estudiantes presentan propuestas y participan de un proceso electoral que reproduce, a escala, el funcionamiento de una república.

La historia de este particular espacio platense comenzó en 1949, cuando el entonces gobernador bonaerense Domingo Mercante impulsó el proyecto sobre los terrenos que habían pertenecido al Swift Golf Club. La construcción estuvo a cargo de los arquitectos Alberto Cuenca, Julio César Gallo y Jorge Lima, quienes desarrollaron una ciudad en miniatura inspirada en los cuentos infantiles y en las instituciones de una sociedad democrática.

Finalmente, el 26 de noviembre de 1951 se produjo la inauguración oficial, con un acto encabezado por el entonces presidente Juan Domingo Perón. Desde entonces, la República de los Niños se convirtió en un punto de referencia para generaciones de platenses y visitantes, con una propuesta que combina recreación, educación y formación ciudadana.

El predio cuenta con unas 52 hectáreas y alrededor de 35 edificios construidos a escala infantil, entre ellos una Casa de Gobierno, un Parlamento, un Palacio de Justicia, un banco, una capilla y distintos espacios culturales. Su arquitectura, con construcciones inspiradas en estilos europeos y escenarios propios de los relatos infantiles, le dio una identidad particular que trascendió las fronteras de la Ciudad.

A 75 años de aquella inauguración, la celebración busca poner nuevamente en primer plano el espíritu con el que fue concebida: un lugar donde los chicos no solamente juegan, sino que también pueden aprender sobre democracia, participación y convivencia.

Los festejos continuarán el domingo 29 de noviembre, cuando la República de los Niños abrirá sus puertas para una jornada especial por sus bodas de brillantes.