"Hace más de siete meses que no le pagan a la acompañante. Me tuve que endeudar para pagarle. Es un servicio esencial. Yo sola no puedo cuidarlo", cuenta María Cristina Bolzán, madre de Alexis y jubilada. Casos como el suyo parecen multiplicarse en la Ciudad: coinciden en un ambiente de angustia para afiliados con respecto a la cobertura de IOMA. La situación que exponen afiliados y familiares también se extiende en reclamos de los colegios profesionales por atrasos en los pagos y en la actualización de honorarios.

María Cristina se presentó en la redacción de este diario, con un pedido de auxilio, por el “caos” que está viviendo desde hace meses. Su hijo, Alexis de 28 años, tiene encefalopatía estática, se mueve con un andador.

La cobertura médica acumula una deuda de siete meses con el asistente médico del chico. Por su parte, Bolzán, jubilada y recientemente diagnosticada con una enfermedad oncológica, debe enfrentar sola las deudas de la asistencia terapéutica.

"Se piensa que los asistentes sociales cobran mucho, mientras ellos están detrás del escritorio de traje. Ellos cuidan y controlan a los chicos. A Alexis le agarran ataques de gritos y golpea todo. Yo no lo puedo cuidar. Hace un año que me diagnosticaron cáncer de páncreas y estoy grave. No recibo respuestas de ningún lado. No puedo ni morirme tranquila", dijo la mujer.

Los antecedentes y situaciones similares aumentan. Hace una semana, un grupo de afiliados y directivos de un hogar y un centro de día para chicos con discapacidad, se manifestaron frente a la sede de IOMA, situada en 46 entre 12 y 13, para reclamar por las demoras en el pago de las prestaciones por discapacidad. “Las familias no dan más con esta situación”, expresó una de las afectadas que participaron de la protesta.

En la misma línea de reclamo, este martes, una jubilada de 85 años, se presentó en la sede de la obra social Provincial para exigir el pago de 9 millones de pesos al geriátrico donde reside su marido de 96 años, el hogar “Fuentes del Sol”, ubicado en 6 y 34. “Mi madre está agotada por esta situación causada por la deuda”, expresaron allegados a la familia al describir el desgaste de sostener un trámite de este tipo a los 85 años.

La incertidumbre golpea por completo, y despierta preocupación en cómo sostener la continuidad de tratamientos y asistencia.

lentes de contacto

Otro caso delicado es el de Pablo Pérez, titular de la ong “La Plata Solidaria”. Tiene queratocono, una enfermedad en las córneas que le permite ver con lentes solo un 85% de visibilidad total. "En abril envié el pedido para las lentes y la orden sigue en trámite. Las lentes ubican las córneas en su lugar, y se desgastan muy rápido. Las tengo que cambiar una vez al año. Ya de noche no veo, no puedo salir con el auto. Es muy angustiante", expresó.

Las problemáticas de la obra social en los pagos se extiende hasta los colegios de profesionales. Uno de los casos más recientes fue planteado a fines de octubre por psicólogos, acompañantes terapéuticos y profesionales de disciplinas vinculadas a discapacidad y salud mental que prestan servicios para IOMA. Hicieron un paro por 24 horas en señal de protesta ante lo que consideran como falta de pagos de los honorarios por las prestaciones realizadas durante los meses de julio, agosto y septiembre.

El nomenclador actual de acompañante terapéutico, que rige desde agosto, regula el honorario por prestación en 6.593 pesos la hora. Los colegios y las familias reclaman una suba. IOMA, por su parte, no se movió y los pagos, según los profesionales, llegan con atraso.

Este diario consultó en IOMA sobre los casos planteado por Bolzán, Pérez y la pareja de jubilados.

Respecto al caso de Alexis se aseguró que la situación está en “revisión” y se iniciaba un contacto con la familia, cuya caso “está con un amparo judicial”.

Por otro lado, respecto a las lentes de Pablo Pérez, la fuente consultada en la obra social aseguró que “el caso está resuelto desde hace días”. El afiliado no tenía conocimiento de eso este martes.

Por último, en el caso del hombre de 96 años con una deuda de 9 millones no había un panorama este martes.