De la bandera a llegar a fin de mes: cómo viven hoy cuatro exabanderados platenses

La ilusión o el plan consistente en lograr bienestar sobre la base de la capacitación estaba sólido. En el pasado fueron abanderados pero la crisis y la falta de oportunidades para los jóvenes, si bien no los frustró, porque siguen esforzándose, parecen empinar la cuesta: algunos viven con sus padres y en un caso aún hace falta ayuda familiar para sostener el proyecto de vida. Mientras, siguen estudiando y trabajando para abrirse camino.

Las historias de Miriana Simón Rodríguez, Josefina Perichinsky, Lucas Castro y Erika Laskouski reflejan una generación que no abandonó sus metas, aunque la independencia económica se haya convertido en una carrera bastante más larga de lo que imaginaban cuando sostenían la bandera frente a toda la escuela.

Las cuatro historias nacieron en las páginas de EL DIA, cuando eran alumnos destacados de distintas escuelas platenses. Con el tiempo, sus caminos se alejaron del aula, pero conservan un rasgo compartido: la convicción de seguir aprendiendo aun cuando el contexto económico obliga a postergar proyectos. Según datos nacionales, 2,5 millones de jóvenes entre 25 y 35 años siguen viviendo en la casa de sus padres, un indicio que toca de lleno a una generación sin importar el pasado.

En 2011 Miriana fue la abanderada de la Escuela Monseñor Chimento, en Los Hornos. Aquella niña que decía que quería ser maestra terminó cumpliendo su sueño. Hoy, con 26 años, es docente de nivel primario y continúa especializándose en Didáctica de la Matemática. Sin embargo, reconoce que la independencia se construye lentamente. “Sigo viviendo con mis padres. Con mi sueldo voy avanzando de a poco y tratando de ahorrar para concretar proyectos a futuro”, cuenta. También pone sobre la mesa una realidad que, asegura, suele quedar invisibilizada: “El trabajo docente no termina cuando termina la clase. Planificamos, acompañamos familias y muchas veces ponemos recursos propios”.

En otro escenario aparece Josefina Perichinsky. Hace 13 años (cuando rozó el 10 de promedio en la Primaria 1) soñaba con actuar y decidió apostar por ese camino. Hoy cursa cuarto año en la Universidad Nacional de las Artes, es ayudante de cátedra y participa en obras teatrales. La satisfacción convive con las dificultades económicas propias del sector cultural. “Vivo sola, tengo un trabajo part time que me permite seguir estudiando y algunos ingresos por las obras, pero para poder sostenerme todavía recibo ayuda”, explica. Aun así, asegura que no cambiaría la decisión que tomó cuando dejó La Plata para instalarse en Buenos Aires.

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Lucas Castro, abanderado de la Secundaria Nº 89 hasta 2013, también construyó un recorrido marcado por el estudio permanente. Después de iniciar Periodismo Deportivo sumó el profesorado y una formación en Comunicación Política, mientras trabaja como administrativo en el Servicio Penitenciario. “Con trabajo también es difícil sostenerse con los alquileres y cómo aumentan las cosas”, reconoce. Pese a ello, insistió. “El conocimiento es muy importante en la vida de la gente”, resumió a la vez que afirmó: “Todavía estoy buscando ese conocimiento, al final termino haciendo la carrera en periodismo no solamente deportivo, sino también inicia el profesorado, la carrera en comunicación política y política, carrera en comunicación política y política”.

La cuarta historia es la de Erika Laskouski, recordada por llegar a 2015 habiendo atravesado quince años de escolaridad sin faltar un solo día. Aquella disciplina hoy convive con un perfil inesperado: estudia Ingeniería Electrónica, trabaja en soporte informático, es radioaficionada, integra la colectividad polaca y fue reconocida internacionalmente tras participar en un programa tecnológico de Huawei. “Todavía no tengo un trabajo que me permita vivir al cien por ciento por mí misma”, admite. Vive entre la casa de sus padres y la de su pareja, en una dinámica de ayuda mutua que considera fundamental para sostener su crecimiento profesional.

Las cuatro trayectorias muestran que el mérito escolar abrió puertas, pero no garantizó un recorrido sencillo. En un contexto donde la independencia suele demorarse y los ingresos muchas veces no alcanzan, los exabanderados siguen acumulando logros con una fórmula parecida a la de aquellos años: esfuerzo, constancia y una red de apoyo que continúa siendo tan importante como el promedio que alguna vez los llevó a sostener una bandera frente a toda la escuela.