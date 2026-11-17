La científica del CONICET La Plata María Teresa Dova fue incorporada como miembro regular de la Academia Mundial de Ciencias (TWAS), institución internacional que cuenta con el auspicio de la UNESCO. La distinción reconoce su trayectoria y sus contribuciones a la física de altas energías, entre ellas su participación en el descubrimiento del bosón de Higgs, uno de los hitos científicos más importantes de las últimas décadas.

“Me siento profundamente honrada de ser incorporada a la TWAS. Ser parte de esta prestigiosa Academia representa, además de un reconocimiento, un compromiso renovado y nuevas oportunidades para continuar contribuyendo al fortalecimiento de la ciencia, la formación de nuevas generaciones de investigadoras e investigadores”, dijo Dova, quien dirige el Instituto de Física La Plata (IFLP).

Dova obtuvo su doctorado en Física en la UNLP en 1988. Realizó su formación posdoctoral bajo la dirección del Nobel Samuel Chao Chung Ting. En 1992 se incorporó al CONICET y a la UNLP y creó el grupo de física experimental de altas energías que dirige desde entonces.

En su nuevo rol, Dova participará en iniciativas destinadas a la promoción de las ciencias en países en desarrollo, fortalecer redes internacionales de colaboración y asesorar a organismos gubernamentales y multilaterales en políticas de ciencia y tecnología.