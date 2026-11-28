A través de una escultura y una plataforma digital, un artista de La Plata generó una web que permite visitar virtualmente el Cementerio Argentino de Darwin, conocer la historia de cada caído en Malvinas y dejarle un mensaje de afecto, reconocimiento y amor desde cualquier lugar del mundo.

Esta iniciativa se dio en el marco del recorrido que realizaron excombatientes al territorio insular entre el 14 y el 21 de noviembre. Ariel Rodríguez, artista de 46 años de San Carlos, conocido como Divergente.ar, también creó la escultura Rosa de los Vientos Malvinera con el apoyo de empresas locales.

La escultura ubicada en el Museo del Servicio Penitenciario Bonaerense, en 35 entre 5 y 6 posee un código QR para ingresar a una web. Allí se encuentran datos personales de soldados, fotografías, videos y reseñas. También permite dejar mensajes para los caídos o sus familias.

“Lo más importante es que puedas ver a cada héroe, saber de su vida y que cualquier argentino del mundo pueda dejar un mensaje de afecto, reconocimiento y amor”, explicó Rodríguez.

La idea nació de una charla con Juan Romero, veterano de Los Hornos e integrante del Regimiento de Infantería Mecanizado 7. En una visita a su casa, le dijo “Ariel, siempre acordate de nuestros héroes de Malvinas, que quedaron allá”, recordó.

“No quería que solamente se vieran tumbas. Quería que se vieran vidas”, resumió el creador de malvinas.moveup.digital.