De La Plata a Turquía: la estudiante seleccionada para participar de un prestigioso congreso espacial

Una joven estudiante de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) se prepara para llevar la bandera argentina a uno de los escenarios más exigentes de la industria aeroespacial global. Se trata de Renata Berho, alumna de la carrera de Ingeniería Aeroespacial en la Facultad de Ingeniería local, quien fue seleccionada de manera exclusiva para participar en el prestigioso Space Generation Congress (SGC) 2026. El encuentro internacional, considerado la cumbre para estudiantes y jóvenes profesionales más importante del sector, se desarrollará entre el 1 y el 3 de octubre en la ciudad de Antalya, Turquía, bajo una consigna que promueve la unión global: «Bajo una misma luna, entre todas las naciones».

La designación de la joven platense representa un hito de enorme valor académico, ya que el congreso es organizado anualmente por el Space Generation Advisory Council (SGAC), entidad que reporta de manera directa con estatus consultivo ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para asuntos del espacio ultraterrestre. La rigurosidad del proceso de selección es extrema: de miles de postulaciones globales, el comité evalúa minuciosamente las trayectorias académicas y el potencial de impacto para admitir únicamente a 150 participantes de entre 18 y 35 años de todo el mundo. Al respecto, Berho señaló que su elección refleja una trayectoria construida a partir de la formación técnica, la participación en programas científicos internacionales, el liderazgo de iniciativas tecnológicas y el firme compromiso con el desarrollo del sector espacial.

El evento se celebrará en la antesala y en la misma sede que el International Space Congress, la cita cumbre donde convergen las agencias y corporaciones líderes de la industria, tales como la NASA y SpaceX. La relevancia del rol de Renata y el resto de los jóvenes seleccionados radica en que las propuestas e ideas multidisciplinarias que elaboren allí sobre los desafíos futuros de la exploración espacial serán presentadas formalmente ante dicho congreso mayor. Según detalló la estudiante, el SGC es un espacio de debate interdisciplinario de alto nivel que le permitirá interactuar cara a cara con empresas, universidades referentes y profesionales que lideran la agenda internacional para delinear el futuro de la actividad.

La joven platense se mostró profundamente agradecida con la Facultad de Ingeniería de la UNLP y con su decano, el Dr. Ing. Marcos Actis, por el acompañamiento y la confianza depositada en ella. Para Berho, este apoyo resulta indispensable para transformar una postulación personal en un proyecto de carácter institucional, permitiéndole representar a su universidad y al país en un ámbito de primer nivel. Asimismo, destacó que este logro es un reflejo directo de la formación de excelencia que se imparte en la capital bonaerense, la cual dota a los estudiantes de herramientas competitivas para desenvolverse en escenarios internacionales de máxima exigencia.

Busca financiamiento

Con la mira puesta en Turquía, la estudiante de la UNLP inició una campaña activa de búsqueda de empresas, instituciones y sponsors que deseen acompañarla mediante el financiamiento de sus pasajes y viáticos de estadía, impulsando así el talento científico local en el exterior. Aquellos interesados en sumarse como patrocinadores de este logro académico pueden ponerse en contacto con Renata Berho a través del correo electrónico renaberho2@gmail.com, mediante su perfil profesional de LinkedIn (Renata Berho) o en su cuenta de Instagram (@rena.berho).