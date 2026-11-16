La música emergente de la ciudad tuvo su gran fiesta este lunes en Plaza Rocha con la definición de La Plata Rock, el certamen impulsado por la Municipalidad en el marco de la segunda edición de la Semana de la Música.

Tras una jornada vibrante con diez proyectos sobre el escenario, el jurado consagró como ganador a Yasar, quien obtuvo el pase directo para representar a la capital bonaerense en el Quilmes Rock 2027.

El podio de la competencia se completó con Voltage en el segundo lugar y Tío Valen en el tercer puesto. Como premio, ambas bandas se ganaron un lugar en la grilla oficial de los festejos por el 144° aniversario de La Plata, por lo que tocarán este jueves 19 de noviembre en Plaza Moreno, compartiendo escenario con figuras de la talla de Los Palmeras y Dillom, entre otros artistas.

La definición celebrada desde las 17 coronó un extenso proceso de selección que despertó una convocatoria récord en la escena local. El certamen reunió a más de mil proyectos musicales platenses, de los cuales 20 avanzaron a las instancias semifinales disputadas en la Estación Provincial de Meridiano V y en el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha.

La evaluación estuvo a cargo de reconocidas figuras de la industria y el rock nacional, entre ellos Michel Peyronel, Marcelo Moura, Federico Moura, Paula Rivera, Goura, Martín Bonetto y Juan Di Natale.

La iniciativa, promovida por el intendente Julio Alak, busca consolidar espacios de visibilización para los artistas emergentes de la región y tender puentes hacia escenarios de proyección nacional.

Cómo sigue la Semana de la Música en La Plata

La final de La Plata Rock formó parte de la programación especial por el 144° aniversario de la ciudad y el Día de la Música.

Según informó la comuna, el ciclo cultural continuará hasta el domingo 22 de noviembre con espectáculos gratuitos de rock, folclore, tango, jazz y música clásica distribuidos en distintos puntos y centros culturales de la capital bonaerense.