Declaran ciudadana ilustre post mortem a Leonor Martínez Bisso

La Legislatura Provincial convirtió en ley la declaración de Ciudadana Ilustre post mortem para la médica Leonor Martínez Bisso (1885-1956).

Platense, se recibió en 1910 a los 25 años en la Universidad de Buenos Aires y se convirtió en figura del desarrollo sanitario. Como pediatra y obstetra, fue la primera mujer en ocupar la jefatura de clínica de la Maternidad del Hospital de Niños Sor María Ludovica y tuvo un rol fundamental en la creación de ese mismo servicio en el Hospital San Martín.

También se destacó en la labor académica, con la publicación de dos libros, y una activa participación en espacios profesionales: fue socia fundadora de la Sociedad Médica de La Plata, junto a referentes como Alejandro Korn.

A la vez, participó en la organización del Primer Congreso Femenino Internacional, realizado en Buenos Aires en 1910, junto a otras pioneras como Cecilia Grierson y Julieta Lanteri. No se limitó a la agenda científica: desde allí impulsó el debate sobre el rol de la mujer en la sociedad y en las profesiones.

El proyecto presentado por el senador Marcelo Leguizamón detalla que en 1912, con apenas 27 años, fue designada Secretaria de la Comisión Directiva de la Sociedad Médica, cargo que ejerció por tres períodos consecutivos hasta 1915, actuando también como vocal entre 1922 y 1923. Según se indica, pasaron 82 años para que otra mujer volviera a integrar dicha comisión directiva.

En tanto, se apunta que su irrupción en el ámbito científico fue tan impactante que el 29 de julio de 1911 el cuerpo médico local organizó un banquete de honor para ella y su hermana, la también médica María Teresa Martínez Bisso, en el mítico local Sportsman de La Plata.

A bordo de su propio auto de marca Ford, Leonor Martínez Bisso trasladaba la medicina hacia las zonas periféricas de Berisso y Ensenada para montar consultorios de emergencia en ranchos o locales precarios. “A Leonor le encantaba la función social y se dedicó mucho a la contención de la mujer”, se reproduce el relato de su prima segunda y única familiar directa, Lydia Valentina Marcilese.