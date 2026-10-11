Del amor por perros y gatos a una movida barrial en Plaza Belgrano

Frente a la sobrepoblación de animales en la calle, sin dueño a la vista, los vecinos de la zona de Plaza Belgrano conformaron una red para ayudar a los perros y gatos abandonados o perdidos. En tanto, reclaman la intervención del Municipio con políticas de atención animal, vacunación antirrábica y castración.

Desde 2023, la iniciativa reúne a unas 180 personas, entre vecinos actuales y otros que se mudaron, pero siguen colaborando. En tres años, ya intervinieron en alrededor de 70 casos. “No somos rescatistas ni proteccionistas”, aclaró Daniela Arrecigor Carmona, una de las integrantes de la red.

La organización surgió entre vecinos que se encontraban cuando salían a pasear a sus perros en el espacio verde de 13 y 39.

Daniela Saghessi, otra de las participantes, explicó que la cantidad de animales que comenzaron a aparecer en la plaza y sus alrededores fue lo que los impulsó. “Había gatos, perros, hasta patos y palomas”, recordó. Ante esa situación, decidieron organizarse para ayudarlos.

La red vecinal funciona a través de un grupo de WhatsApp y su área de trabajo incluye las inmediaciones de Plaza Belgrano y las zonas cercanas a las plazas Olazábal, Paso y Güemes, en un sector que se extiende aproximadamente entre las calles 7 y 19 y desde la zona de 32 hasta la de 44.

El impulso para organizarse nació cuando encontraron un perro atropellado cerca de calle 13, en Plaza Belgrano. Una persona del grupo dio aviso y los vecinos se movilizaron para ayudar al animal, que no podía caminar y necesitaba asistencia.

El caso también les mostró las dificultades para afrontar los gastos veterinarios.

Para pagar la atención del perro, organizaron rifas y luego comenzaron a reunir aportes voluntarios de los vecinos para ayudar a otros animales.

Con el dinero cubren tratamientos, desparasitaciones, vacunas, castraciones y alimentos.

Búsquedas y tránsitos

El funcionamiento de la red comienza cuando un vecino encuentra un animal en la calle. Primero intentan averiguar si está perdido y si alguien lo busca. Para eso, comparten sus fotos en los grupos de WhatsApp y en las redes sociales.

Si comprueban que el animal no tiene dueño, se organizan para sacarlo de la calle y algún vecino se ofrece a tenerlo de forma transitoria hasta encontrar otro lugar.

En tanto, lo llevan al veterinario para determinar si necesita asistencia. “Muchos llegan en mal estado, fueron atropellados o están abandonados”, contó Saghessi.

Ahora, cuando el vecino que lo recibió no puede seguir cuidándolo, buscan otro lugar de tránsito o una familia que quiera adoptarlo.

Al respecto, Arrecigor Carmona explicó que también reciben ayuda de proteccionistas con quienes están en contacto, aunque reconoció que están sobrepasados de trabajo.

En ese sentido, reiteró que la red vecinal no funciona como rescatistas. “Si alguien encuentra un perro y nos avisa, no significa que automáticamente vayamos a buscarlo. Aunque nos encantaría, no tenemos los medios”, explicó. La ayuda, agregó, depende de los recursos y las posibilidades de cada vecino.

Por eso, reclaman una mayor intervención Municipal frente a la sobrepoblación animal, con servicios accesibles de atención veterinaria, vacunación antirrábica y castración.

“Nos preguntamos por qué La Plata, siendo una localidad tan grande, no tiene un servicio de esas características”, planteó Saghessi, en referencia a los hospitales veterinarios que hay en otros distritos.

Una red que colabora

Mientras tanto, la red cuenta con la colaboración de veterinarias y comercios del barrio, que aportan descuentos, vacunas e insumos.

Además, las integrantes del grupo destacaron que la iniciativa también fortaleció el vínculo entre vecinos que antes apenas se conocían y dio lugar a otras acciones solidarias con personas del barrio.