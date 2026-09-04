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La Región

Del fresco al frío intenso: La Plata se prepara para un fin de semana bajo cero

Por Redacción

La Plata arrancó este viernes con una mañana fría y una temperatura mínima de apenas 4 grados, mientras que la máxima prevista para la jornada alcanzará los 17°C. El cielo se mantendrá con nubosidad variable y el ambiente será fresco, aunque las condiciones cambiarán de manera marcada durante el fin de semana.

Para el sábado, el pronóstico anticipa una jornada parcialmente nublada, muy fría a fría, con una mínima de 5°C y una máxima que apenas llegará a los 13°C. Además, existe probabilidad de chaparrones durante la tarde, por lo que se espera un día gris y con temperaturas bajas.

Pero el descenso más fuerte llegará el domingo. La jornada se presentará súper fría, con una mínima prevista de apenas 0°C y una máxima de solo 10°C.

De esta manera, los platenses tendrán por delante un fin de semana marcado por el frío, especialmente durante las primeras horas del domingo, cuando las temperaturas podrían acercarse al punto de congelación. El abrigo será protagonista durante las mañanas y las máximas también se mantendrán en valores bajos.

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