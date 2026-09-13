Del frío al calor en siete días: cómo cambiará el tiempo en La Plata 

Una semana que arranca con frío polar y termina con clima primaveral se espera en la Capital Federal y sus alrededores, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En ese sentido, las temperaturas más bajas serán de 3 grados y las más altas de 12, pero con el correr de los días irán en aumento hasta superar los 20 grados.

Ese clima se dará en la antesala de la llegada de la primavera, el lunes 21 de septiembre.

Para este domingo se espera cielo parcialmente nublado y vientos del este rotando al noreste, con una temperatura mínima de 3 grados y una máxima de 12, por lo que será el día más frío de toda la semana.

El lunes se prevé cielo algo a parcialmente nublado, vientos del norte cambiando al oeste y nuevamente al norte, y las marcas térmicas irán de los 5 a los 16 grados.

Para el martes se anuncia cielo algo a parcialmente nublado, vientos del noroeste rotando al sur y los termómetros se ubicarán entre los 10 y los 19 grados.

En tanto, el miércoles se espera cielo algo nublado y vientos del noreste cambiando al norte, con una temperatura mínima de 6 grados y una máxima de 15.

Ya el jueves se prevé cielo mayormente a parcialmente nublado, vientos del norte y las marcas térmicas irán de los 11 a los 22 grados.

Para el viernes se anuncia cielo parcialmente nublado, vientos del sudeste rotando al noreste y los termómetros se ubicarán entre los 12 y los 23 grados, por lo que será el día más "agradable" de toda la semana.

Por su parte, el sábado se espera cielo algo a parcialmente nublado y vientos del este, con una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 21.