Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
La Región

Del frío al calor en siete días: cómo cambiará el tiempo en La Plata 

Las temperaturas más bajas serán de 3 grados y las más altas de 12, pero con el correr de los días irán en aumento hasta superar los 20 grados.

Por Redacción

Una semana que arranca con frío polar y termina con clima primaveral se espera en la Capital Federal y sus alrededores, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En ese sentido, las temperaturas más bajas serán de 3 grados y las más altas de 12, pero con el correr de los días irán en aumento hasta superar los 20 grados.

Ese clima se dará en la antesala de la llegada de la primavera, el lunes 21 de septiembre.

Para este domingo se espera cielo parcialmente nublado y vientos del este rotando al noreste, con una temperatura mínima de 3 grados y una máxima de 12, por lo que será el día más frío de toda la semana.

El lunes se prevé cielo algo a parcialmente nublado, vientos del norte cambiando al oeste y nuevamente al norte, y las marcas térmicas irán de los 5 a los 16 grados.

Para el martes se anuncia cielo algo a parcialmente nublado, vientos del noroeste rotando al sur y los termómetros se ubicarán entre los 10 y los 19 grados.

En tanto, el miércoles se espera cielo algo nublado y vientos del noreste cambiando al norte, con una temperatura mínima de 6 grados y una máxima de 15.

Ya el jueves se prevé cielo mayormente a parcialmente nublado, vientos del norte y las marcas térmicas irán de los 11 a los 22 grados.

Para el viernes se anuncia cielo parcialmente nublado, vientos del sudeste rotando al noreste y los termómetros se ubicarán entre los 12 y los 23 grados, por lo que será el día más "agradable" de toda la semana.

Por su parte, el sábado se espera cielo algo a parcialmente nublado y vientos del este, con una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 21.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?