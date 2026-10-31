Deliverys: se reavida la polémica por la regulación de las Apps

En un escenario convulsionado la idea de regular las plataformas de delivery y viajes en la Provincia reaviva el debate en la Ciudad en torno a la actividad. Quienes van con la mochila en moto, el bici o manejan autos dividen opiniones: si bien consideran necesarios los cambios para mejorar las condiciones laborales, también advierten sobre las dificultades para exigir su cumplimiento a las empresas y el posible impacto de las nuevas medidas en la continuidad de las plataformas.

La iniciativa impulsada por el Gobierno Provincial busca establecer un marco de regulación para el trabajo en aplicaciones de reparto y traslado de pasajeros, mejorar las condiciones laborales y establecer responsabilidades para las empresas.

Entre las principales líneas, el proyecto que se debate en la Legislatura contempla la creación de un Registro de Trabajo mediante Plataformas Digitales, en el que deberán inscribirse las empresas y aportar información sobre la cantidad de trabajadores, sus condiciones contractuales, las horas de conexión, los ingresos promedio y la participación de intermediarios. La herramienta también apunta a conocer la dimensión de la actividad y evitar la “superpoblación” de trabajadores, que, según los reclamos del sector, reduce la rentabilidad de quienes realizan esta tarea.

El referente de la Agrupación de Repartidores platense, Nahuel Salguero, participó de la reunión en el Senado bonaerense y valoró la discusión de la problemática del sector. Sin embargo, también planteó interrogantes sobre su aplicación. “Si la empresa no está dispuesta a trabajar ni a cooperar, ¿cómo se seguiría a partir de ahí?”, planteó en diálogo con este diario.

En este sentido, también advirtió sobre una situación frecuente en el sector y que a su entender se deberá contemplar en la regulación: el alquiler de cuentas. “¿Cómo te cubre el seguro si estás trabajando con una cuenta alquilada, que en realidad está a nombre de otra persona?”, señaló.

Dudas y expectativas

Uno de los puntos centrales es la contratación de seguros obligatorios contra accidentes personales. Las empresas deberán garantizar cobertura por muerte accidental, invalidez total o parcial permanente y asistencia médica y farmacéutica de emergencia. La protección alcanzará el período comprendido entre la conexión y la desconexión de la aplicación, además de determinados trayectos vinculados con la prestación del servicio.

Para Salguero, se trata de una de las necesidades más importantes de quienes realizan esta actividad a diario. “Que todos los que salgan a la calle tengan un seguro, que les paguen lo que corresponde y que se les brinden todas las condiciones que cualquier empleador debe garantizar a sus trabajadores”, planteó.

Desde la Organización de Conductores de Aplicaciones (Orcapp), Edgardo Toloza, también destacó este punto de la iniciativa. Como ejemplo, recordó el caso de un compañero al que le dispararon tres veces y estuvo a punto de perder una pierna. Según relató, la empresa no se comunicó con él ni le brindó asistencia, por lo que “necesitan algún tipo de límite. No tienen oficinas físicas”, sostuvo.

La iniciativa también prevé la instalación de paradores para que repartidores y conductores puedan descansar durante la jornada. Los mismos deberán contar con sanitarios, agua potable, lugares para alimentarse, resguardar pertenencias y estacionar los vehículos. Su puesta en funcionamiento se articularía entre los municipios y las empresas.

“Parecen cosas pequeñas, pero cambian muchísimo la vida del trabajador y hacen que su jornada sea más llevadera”, afirmó Salguero.

Sin embargo, no todos los reparos están vinculados con la falta de seguridad. Toloza puso el foco en preservar la flexibilidad laboral y destacó “la posibilidad de conectarse y desconectarse de las aplicaciones cuando cada trabajador lo decide, sin tener que avisar a las empresas”.

A su vez, expresó su preocupación por las consecuencias que podrían tener los cambios. “Estamos con la guardia alta porque creemos que las empresas buscan algo más. El registro es positivo, pero hay temor que las empresas lo utilicen en nuestra contra. Además, el miedo es que se vayan”, dijo.