Denuncia por cloacas desbordadas en Berisso

Vecinos de la zona de calle 14, en el tramo que va desde la 123 hasta la 127, manifestaron su profunda preocupación y malestar ante un nuevo desborde de líquidos cloacales en la vía pública, una situación que describen como recurrente y que afecta de manera directa la vida cotidiana del barrio.

La persistencia de las aguas servidas sobre la calzada y las veredas generó una señal de alerta entre los frentistas, quienes denuncian que la exposición continua a estos fluidos representa un foco infeccioso grave y un riesgo latente para la salud de toda la población de la zona, especialmente para los niños y adultos mayores.

Ante la falta de soluciones definitivas, los damnificados realizaron reiteradas presentaciones ante Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) para exigir la inmediata intervención de las cuadrillas técnicas. Según informaron a este medio, el último número de reclamo asentado bajo la órbita de la prestataria estatal es el 407600000.

Los habitantes del cuadrante afectado esperan que las autoridades de la empresa den una respuesta urgente en las próximas horas para sanear la red colectora y terminar con las condiciones insalubres con las que conviven a diario.