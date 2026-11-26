Un nuevo reclamo vecinal pone el foco en el estado de las veredas del casco urbano. Gastón, frentista de la calle 43 entre 9 y 10, denunció que una cuadrilla realizó trabajos de tendido eléctrico en la cuadra hace un tiempo y dejó restos de materiales sin recoger frente a su propiedad. "La empresa fue retirando escombros y maderas, pero nunca lo hicieron del frente de mi casa", relató el vecino sobre la situación que afecta la circulación peatonal y la higiene en la puerta de su domicilio.

Ante la falta de limpieza por parte de los operarios, el damnificado decidió iniciar las gestiones correspondientes ante la comuna. "La situación fue informada por los canales que me sugirieron en el COI, pero los escombros siguen ahí", explicó Gastón, manifestando su malestar por la demora en la resolución del inconveniente.

Según detalló el vecino, tras acercarse de manera presencial al Centro Operativo de Intervención (COI), no le asignaron un número de seguimiento formal. "Me pidieron que pase el reclamo por mail a mge@laplata.gob.ar, el cual mandé el 18 de noviembre", precisó. A más de una semana de haber enviado el correo electrónico con el pedido, los residuos de obra continúan acumulados en la vía pública a la espera de una cuadrilla municipal que despeje la vereda.