Vecinos de la zona norte manifestaron su profunda preocupación por el estado de deterioro y abandono en el que se encuentra el espacio verde ubicado en la intersección de Avenida 32 y calle 10. Según detallaron, el problema ya fue notificado a la comuna el pasado 14 de octubre bajo el número de reclamo 527455, pero hasta el momento no obtuvieron respuestas ni soluciones concretas. La principal alarma radica en el mal estado de las estructuras recreativas: "Los juegos infantiles presentan importantes deterioros que ponen en riesgo la integridad física de los niños y niñas que concurren diariamente al lugar", advirtieron, exigiendo una intervención urgente porque "ningún menor debería estar expuesto a accidentes por utilizar instalaciones públicas que no se encuentran en condiciones seguras".

A la falta de mantenimiento estructural se suma un grave foco infeccioso provocado por cestos de residuos destrozados que dejan la basura desparramada por todo el predio, favoreciendo la aparición de roedores y plagas. Además, los frentistas alertaron que el tobogán acumula agua estancada, convirtiéndose en un potencial criadero de mosquitos transmisores del dengue. Por ubicarse sobre una de las principales arterias de ingreso a la ciudad y paso obligado hacia el Estadio Único Diego Armando Maradona, los denunciantes remarcaron el impacto negativo que esto genera en la imagen urbana.

Ante este panorama, la comunidad solicita formalmente la reparación urgente de los juegos, el recambio de los cestos, una limpieza profunda, el desagote del agua acumulada y un cronograma de mantenimiento periódico. "Esperamos que este reclamo sea atendido con la seriedad y urgencia que merece, priorizando la seguridad de nuestros niños y la salud de los vecinos", concluyeron.