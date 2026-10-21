Denuncian acumulación de basura y calles inundadas

Los vecinos de un sector del barrio Altos de San Lorenzo expresaron su profunda preocupación por las graves deficiencias en el servicio de recolección de residuos, una problemática que afecta la higiene urbana y la calidad de vida en la zona. A través de registros audiovisuales, los frentistas visibilizaron que los operarios van acumulando las bolsas en las esquinas de calle 21, de 82 a 89 bis, para luego pasar con el camión a juntarlas en un solo operativo.

Sin embargo, esta metodología, aseguran que genera un efecto en cadena perjudicial ya que los perros callejeros rompen los montículos de residuos en busca de comida, desparramando la basura por toda la vía pública. Como consecuencia "los recolectores no se llevan los restos sueltos", provocando que los desechos queden acumulados indefinidamente sobre las veredas y las calles del vecindario.

Sostienen que la situación empeora drásticamente los días de lluvia, cuando "la basura dispersada es arrastrada por el agua y se tapan las zanjas, derivando en anegamientos e inundaciones recurrentes, poniendo en riesgo la salubridad del lugar". Por este motivo, los vecinos, exigen a la delegación municipal y a la empresa encargada una solución "urgente" en la logística del barrido y limpieza.