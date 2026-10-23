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La Región

Denuncian ataque a piedrazos a un Ubber en La Plata medio de la tensión con taxistas

En medio de advertencias sobre el fin de las treguas, los grupos de trabajadores reflejan un clima de creciente conflictividad en la calle

Por Redacción

La tensión entre el sector de taxistas de La Plata y autos de aplicación volvió a encenderse este viernes en las inmediaciones de la Estación de Trenes de 1 y 44, donde denunciaron que un vehículo vinculado a Ubber fue atacado en plena vía pública. Según los reportes y testimonios compartidos en los grupos internos de los trabajadores, la presunta agresión ocurrió cuando el rodado se encontraba detenido "dejando un pasajero del lado del frente y en la esquina".

De acuerdo con los choferes, el hecho se produjo "sin provocar" ninguna situación previa que justificara la reacción. El episodio generó una rápida propagación del descontento entre los conductores de aplicaciones como Didi y Uber.

"Yo trabajo de Didi y ahora está explotando el grupo. La bronca es lógica", señalaron los choferes, donde advirtieron que "la tregua sigue" en terreno endeble y que "en los grupos están hablando" constantemente sobre la falta de seguridad para desarrollar su labor diaria. Los trabajadores remarcan que el malestar es generalizado debido a que "son muchos grupos" los que sienten el impacto de esta escalada de hostilidad.

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