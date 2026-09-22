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Tolosa

Denuncian avanzado deterioro del asfalto en 520 bis entre 8 y 9

Los conductores de la zona reclaman el arreglo urgente ante el riesgo de daños y accidentes

Por Redacción

Vecinos de la localidad de Tolosa, en La Plata, solicitaron la urgente reparación de la traza vial en la calle 520 bis, entre 8 y 9 debido al avanzado deterioro del asfalto.

Los frentistas afectados consignaron que "el asfalto está roto,  se formó una huella y a la vez se levantó, lo que dificulta el tránsito en moto y en auto, incluso en bicicleta".

Al respecto, afirmaron que "se han realizado reiterados reclamos a través de la línea de atención municipal 147 para la recomposición del pavimento, sin obtener hasta el momento respuestas ni soluciones concretas".

Ante esta situación, los vecinos enviaron un registro fotográfico del estado actual de la arteria para visibilizar el problema y exigir una pronta intervención de las áreas municipales correspondientes que permita normalizar la circulación en la zona.

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