Denuncian deforestaciones y quemas en un sector protegido de la Isla Santiago

En las últimas horas se denunciaron nuevas deforestaciones, quemas y movimientos de suelo registrados durante las últimas 48 horas en un sector de importancia ambiental de la Isla Santiago, en Ensenada. Desde la organización Nuevo Ambiente advirtieron que estas intervenciones se producen pese a la existencia de medidas judiciales vigentes y a la protección legal que alcanza al territorio.

La organización volvió a hacer pública la denuncia luego de recibir avisos de propios habitantes de la isla, que dieron cuenta de una serie de intervenciones en desarrollo en las últimas horas. Según indicaron, se habrían registrado desmontes, quemas y el uso de maquinaria pesada en un sector del monte ribereño lindante con el Río de la Plata, a pocos metros del puesto de la Prefectura Naval. Ese sector se encuentra protegido por la Ley de Bosques Nativos provincial N° 14.888, y está considerado intangible por su categoría de protección.

Desde Nuevo Ambiente expresaron su preocupación por el hecho de que estas acciones se desarrollen en un área con protección ambiental provincial, y reclamaron una intervención inmediata de las autoridades municipales y provinciales.

La Isla Santiago, al igual que la Isla Paulino, en Berisso, forma parte de un territorio de alto valor ambiental, alcanzado por el régimen de Paisaje Protegido de Interés Provincial. Además, se encuentra comprendida por la legislación provincial de protección de bosques nativos, debido a la presencia de flora autóctona y ecosistemas de particular sensibilidad.

"La Justicia ordena y los municipios siguen mirando para otro lado"

Desde la organización remarcaron que la situación adquiere mayor gravedad, ya que en las últimas horas la Cámara de Apelaciones hizo lugar a planteos presentados por Nuevo Ambiente respecto del manejo ambiental de las islas. "Mientras la Justicia reconoce la necesidad de garantizar el manejo ambiental de estos territorios, en la realidad seguimos encontrando desmontes, quemas, movimientos de suelo y nuevas ocupaciones", sostuvieron desde la ONG.

En ese sentido, cuestionaron el accionar del Municipio de Ensenada y reclamaron la adopción de medidas concretas para impedir nuevas intervenciones sobre un ambiente protegido. "No puede existir un doble discurso: por un lado se reconoce judicialmente la necesidad de proteger estos territorios y, por el otro, se permite que continúen las intervenciones sobre el monte ribereño", señalaron.

La organización volvió a reclamar la elaboración e implementación del Plan de Manejo Ambiental correspondiente a las islas, un instrumento que consideran indispensable para garantizar su preservación y ordenar las actividades que se desarrollan en ellas. Según explicaron, estos planes resultan fundamentales para establecer criterios de conservación, determinar las actividades permitidas, proteger la flora y fauna autóctona, evaluar la capacidad de carga ambiental y establecer mecanismos de prevención y respuesta ante emergencias.

Asimismo, remarcaron que el manejo ambiental debería contemplar cuestiones sensibles, como el tratamiento adecuado de los líquidos cloacales generados por los habitantes de la isla, para evitar que sean volcados directamente al curso de agua, además de protocolos específicos frente a incendios forestales y otras situaciones de emergencia. "Estamos hablando de territorios extremadamente vulnerables. Sin un plan de manejo, sin controles y sin infraestructura ambiental adecuada, cualquier nueva intervención puede profundizar los daños existentes", advirtieron.

La organización recordó que, hace más de 60 días, había denunciado la construcción de casas y bungalows en un sector próximo al Río de la Plata. En aquella oportunidad, Nuevo Ambiente había planteado la situación ante la Justicia y obtenido una resolución de primera instancia que establecía restricciones sobre loteos, construcciones, movimientos de suelo y deforestaciones.

Según recordó la ONG, el propio Municipio de Ensenada habría reconocido en ese momento que las construcciones denunciadas no contaban con los permisos municipales correspondientes.

"Ahora volvemos a encontrarnos con una situación similar. Esto demuestra que las advertencias y las resoluciones judiciales no están siendo suficientes para detener las intervenciones sobre el territorio", manifestaron desde la organización.

Quemas y maquinaria pesada sobre el monte ribereño

La nueva denuncia apunta particularmente a un sector del monte de la Isla Santiago donde, según Nuevo Ambiente, se habrían producido deforestaciones, quemas y movimientos de suelo mediante maquinaria pesada, en lo que la organización interpreta como acciones vinculadas a nuevas ocupaciones o usurpaciones de terrenos.

La ONG advirtió que cualquier intervención de estas características debe ser investigada y controlada, en particular por tratarse de un territorio alcanzado por la normativa de protección de bosques nativos, el régimen de paisaje protegido y la legislación ambiental provincial. "Estamos ante un ecosistema que no puede ser tratado como un terreno baldío disponible para ser ocupado. La Isla Santiago tiene protección legal, tiene un enorme valor ambiental y pertenece al patrimonio natural de toda la comunidad", sostuvieron.