Denuncian el abandono de un predio en Villa Elvira

Un nuevo reclamo encendió la alarma en La Plata debido al estado de abandono en el que se encuentra un predio ubicado en la intersección de las calles 10 entre 81 y 82. Los frentistas denuncian que se dejó el terreno a la deriva, lo que generó la acumulación de pasto muy alto en gran parte del predio público, convirtiéndolo en un foco de preocupación por la suciedad y la falta de higiene en el barrio.

La indignación de los vecinos radica en que el operativo de limpieza quedó inconcluso. Según explicaron, semanas atrás personal estatal realizó tareas de corte únicamente alrededor de los juegos de la plaza, pero "se olvidaron de volver a cortar en el resto del espacio", dejando la mayor parte del terreno sin mantenimiento. Ante esta situación, reclaman una rápida intervención oficial para desmalezar la zona y garantizar un espacio seguro y limpio para las familias y los niños que concurren habitualmente.