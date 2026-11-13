Vecinos de la capital provincial manifestaron preocupación por el estado de deterioro en el que se encuentra el predio recreativo ubicado de 2 y 72 a calle 6 y 72. El sector, altamente concurrido por familias y deportistas locales, sufre una severa falta de mantenimiento que afecta tanto la higiene como la seguridad del espacio público. Al respecto, Mario Ramos, vecino damnificado, expresó con indignación: "Es terrible el estado de abandono".

La problemática principal radica en la deficiente gestión de los residuos y la escasez de infraestructura adecuada para el arbolado urbano y la limpieza. Según detallaron los residentes, la acumulación de desechos es constante debido a la escasez de contenedores y a la demora en su recolección. Sobre esta situación, Ramos remarcó: "La basura tirada, la falta de tachos de basura o el no vaciado del que hay" generan un foco de contaminación insostenible para quienes transitan diariamente por el lugar.

Asimismo, las áreas destinadas al esparcimiento infantil y a la actividad física sufren roturas sistemáticas que no han sido reparadas. Las familias de la zona piden una pronta intervención municipal para devolverle la funcionalidad a este pulmón verde. "Juegos de niños rotos o faltantes como hamacas. Es lamentable el estado de abandono en el que se encuentra siendo un espacio verde y recreativo muy utilizado por los vecinos de la zona", concluyó en su reclamo.