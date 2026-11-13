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Piden los vecinos

Denuncian el abandono total de la pista de atletismo y los juegos en la zona de 2 a 6 y 72

Reclaman por la acumulación de basura, la falta de tachos y el deterioro en un concurrido espacio verde que hoy luce desatendido.

Por Redacción

Vecinos de la capital provincial manifestaron preocupación por el estado de deterioro en el que se encuentra el predio recreativo ubicado de 2 y 72 a calle 6 y 72. El sector, altamente concurrido por familias y deportistas locales, sufre una severa falta de mantenimiento que afecta tanto la higiene como la seguridad del espacio público. Al respecto, Mario Ramos, vecino damnificado, expresó con indignación: "Es terrible el estado de abandono".

La problemática principal radica en la deficiente gestión de los residuos y la escasez de infraestructura adecuada para el arbolado urbano y la limpieza. Según detallaron los residentes, la acumulación de desechos es constante debido a la escasez de contenedores y a la demora en su recolección. Sobre esta situación, Ramos remarcó: "La basura tirada, la falta de tachos de basura o el no vaciado del que hay" generan un foco de contaminación insostenible para quienes transitan diariamente por el lugar.

Asimismo, las áreas destinadas al esparcimiento infantil y a la actividad física sufren roturas sistemáticas que no han sido reparadas. Las familias de la zona piden una pronta intervención municipal para devolverle la funcionalidad a este pulmón verde. "Juegos de niños rotos o faltantes como hamacas. Es lamentable el estado de abandono en el que se encuentra siendo un espacio verde y recreativo muy utilizado por los vecinos de la zona", concluyó en su reclamo.

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