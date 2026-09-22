Denuncian en La Plata la venta de un sachet de leche con una “cucaracha” en su interior

Una denuncia por la presunta presencia de un insecto o material extraño dentro de un sachet de leche genera preocupación en La Plata. El producto señalado es de la marca Silvia, presentación de un litro, y habría sido adquirido en un almacén ubicado en la zona de 1 y 68.

Según relató el denunciante, durante la tarde del lunes 21 compró dos sachets de leche en el comercio. Al abrir uno de ellos, encontró en su interior un elemento que, según describió, “parece una cucaracha o basura”.

La situación quedó registrada además en una fotografía, en la que se observa un recipiente con leche y, sobre una cuchara, un elemento de color verdoso que habría sido encontrado dentro del producto.

El sachet lleva identificado el lote 001A, con fecha de elaboración consignada como 24/08/2026, según la imagen aportada por el denunciante.

Ante lo ocurrido, realizó una presentación ante Bromatología de la Municipalidad de La Plata, con el objetivo de que se investigue el caso y, según manifestó, “lo saquen de circulación”.

Además, efectuó una presentación ante la Dirección de Inspección de Productos Alimenticios (DIPA), organismo encargado del control sanitario de los productos, subproductos y derivados de origen animal.

La denuncia deberá ser ahora analizada por los organismos correspondientes, que podrán determinar qué contenía efectivamente el producto, verificar el lote señalado y establecer si corresponde adoptar medidas sobre su comercialización.