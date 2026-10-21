Denuncian la muerte de al menos dos ciervos en el Ecas La Plata

Proteccionistas de animales de La Plata realizaron por medio de las redes sociales una denuncia por la muerte de al menos dos animales en la Estación de Cría de Animales Silvestres o ECAS (por sus siglas) que depende del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense.

Los vecinos pusieron el grito en el cielo por la aparición de dos ciervos muertos en el predio situado en cercanías de la localidad de Villa Elisa, situación que dieron a conocer el martes. Según las descripciones, los animales fueron encontrados sin vida en el interior del lugar.

En ese sentido, manifestaron su preocupación por el funcionamiento del ECAS que, por el contrario a lo ocurrido, tiene la misión cuidar a los animales salvajes que son trasladados a ese predio al que se puede acceder por el Camino Centenario.

En este marco, los denunciantes sostuvieron que los ciervos fueron trasladados desde el Bioparque de La Plata hasta Ecas. "Esto es lo que pasa en el Ecas, a los irresponsables no les importa nada. Es terrible lo que está pasando allí dentro. Los animales se mueren de hambre. Es muy triste, son irresponsables", señalaron.

En medio de la preocupación por lo sucedido, los proteccionistas reclamaron mejores condiciones de alimentación y de tratamiento de los animales que son llevados al Ecas. Además, solicitaron la inmediata intervención de las autoridades competentes para evitar el deceso de más ejemplares. ""Van a seguir trasladando animales del Bioparque al Ecas para que muer?", versa uno de lo reclamos.