Denuncian que cerró una clínica de 2 y 41: "Sin avisar, nos dejan en la calle"

Los trabajadores de una clínica de La Plata denunciaron este miércoles el cierre imprevisto de la institución, le apuntaron a los directivos por "vaciamiento y deuda de salarios" y afirmaron que "nos quedamos en la calle sin previo aviso ni con tiempo de salir a buscar trabajo".

Se trata del Sanatorio Médico Los Tilos, situado en 2 y 41, en donde se mantuvo en funcionamiento desde 2013. Los empleados sostuvieron que "anteriormente se denominó Clínica Integral hasta que se presentó en quiebra y siguió con otro nombre", sostuvieron empleados”. "Ahora parece que vuelve a pasar lo mismo. Nunca se comunicaron con nosotros para avisar de esta drástica medida. Sí nos mandaron un texto con fecha del 3 de septiembre para avisar que cerraban solo por un mes con motivos de refacciones, pero lo cierto es que es un vaciamiento y ya la cerraron para siempre", añadió el personal.

"Nuestros abogados dijeron que ya cerró y esto lo confirmamos además con el sindicato. Seguramente nos vamos a organizar para reclamar por nuestro trabajo", indicaron.

"No sabíamos que iba a cerrar. Se sospechaba, parecía raro el cierre temporario por refacción. No nos comunicaron nada y nos dejan en la calle. Encima le deben sueldos a varios empleados. Uno de ellos mandó dos cartas documento pidiendo que se regularicen", manifestaron.

En ese sentido, detallaron que "el cierre en este momento es un golpe para el personal de limpieza, enfermería, cocina, administrativos y por supuesto los médicos". En cuanto a los pacientes, reportaron que "en septiembre sólo quedaron tres personas mayores, que debido a sus afecciones fueron derivadas a distintos geriátricos".

"Ni en el sindicato sabían del cierre. Se pusieron a averiguar y ya nos avisaron que efectivamente es así. Ahora estamos ante una situación de abandono", concluyeron.