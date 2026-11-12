Denuncian que Edelap aplicó débitos automáticos indebidos a usuarios de La Plata

Un usuario de Barrio Norte, en La Plata, puso el grito en el cielo este jueves por un débito automático de la tarifa de la luz que le multiplicó por diez el monto que debía abonar. En ese sentido, apuntó contra Edelap, que ante el reclamo emitió un comunicado con pasos a seguir para aplicar un stop debit. Según afirmó el damnificado, su suegro estuvo a punto de sufrir una situación similar, por lo que conjeturó que otros clientes de la empresa podrían padecer el cobro de montos exhorbitantes.

"Edelap generó un problema con los débitos automáticos: en lugar de figurar para debitar el monto correcto, se les corrió la coma. Por ejemplo, en vez de mandar el débito a los bancos por 100.000 mandaron por 1.000.000", detalló el vecino que brindó su identidad y su número de cliente aunque prefirió preservar sus datos personales en el plano público por razones de seguridad.

"Tras detectar el error y ante los reclamos, ayer Edelap nos mandó un mail diciendo que había ocurrido un problema y que nosotros no teníamos que hacer nada".

"Sin embargo el mismo día nos mandaron otro correo pidiendo que hiciéramos un stop debit. Pero indicaron que si entraba el débito quedaba a cuenta. Pero es muchísima plata...", lamentó. Según especificó, el débito indebido fue por un monto de 936 mil pesos.

Tras los correos enviados por la Distribuidora, manifestó que "si no te llega el mail te debitan cualquier cosa y no tienen pensado devolverlo".

El usuario explicó que debido a lo sucedido "encima tuvimos que pagar por fuera y nos cobraron el valor del segundo vencimiento, teniendo el débito automático".

Lo que dijo Edelap

Por otro lado, compartió el mensaje por correo electrónico que le envió Edelap. "Nos comunicamos con Ud. para informarle que se ha detectado un error en la entidad bancaria en el débito automático de su factura de Edelap", se lee en el comunicado oficial.

"A fin de evitar que se debite un importe incorrecto, le solicitamos que hoy gestione ante su entidad bancaria el stop debit (suspensión del débito automático) correspondiente a este pago", añade el texto.

¿Más casos?

En medio del fastidio, aseguró además que a su suegro también le llegó un monto indebido pero que lo pudo alertar antes de que se efectúe el débito automático del monto de la tarifa. En ese contexto alertó que "tal vez mucha gente no se dio cuenta y le debitaron mal. Se van a encontrar que no tienen plata en la cuenta".