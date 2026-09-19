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La Región

Denuncian que la alarma de una sede judicial suena hace dos semanas sin parar en La Plata: "Estamos hartos"

Por Redacción

El malestar de los vecinos que viven en el centro de La Plata llegó a un punto límite. Desde hace dos semanas, quienes viven en calle 55 entre 12 y 13 padecen el sonido constante e intermitente de la alarma de una dependencia judicial ubicada en la cuadra, sin que hasta el momento hayan recibido una solución oficial.

Según relataron los propios vecinos, el problema recrudece en los momentos en que la oficina pública se encuentra sin personal, abarcando gran parte de la tarde y la noche de lunes a viernes, y manteniéndose activa durante las 24 horas del sábado y el domingo.

"Ni la policía ni la empresa de alarmas dan respuesta. Los vecinos estamos hartos de no poder descansar", expresó con indignación uno de los damnificados a EL DIA.

Respecto a la dinámica del ruido, los vecinos explicaron que el funcionamiento es irregular pero permanente: "Es intermitente. Suena 10 minutos, corta, a los 15 minutos suena de nuevo. Después capaz está una hora sin sonar y así se repite todo el tiempo".

Ante la falta de intervenciones por parte de los organismos de seguridad o de la empresa que opera la alarma, los frentistas reclaman una rápida gestión de las autoridades judiciales a cargo del inmueble para desactivar la falla técnica o reparar el sistema, con el fin de devolver la tranquilidad a la zona.

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