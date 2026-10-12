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La Región

Denuncian que una parada de micros se convirtió en "boca de lobo" en Altos de San Lorenzo

Una luminaria dejó de funcionar hace meses y los vecinos están expuestos a la inseguridad

Por Redacción

Un contexto de oscuridad afecta a los usuarios del transporte público en el barrio Altos de San Lorenzo, sobre la intersección de la avenida 22 y la calle 80. Según denuncian los frentistas de la zona, una luminaria pública permanece fuera de servicio desde hace varios meses, dejando en penumbras una esquina clave donde coinciden las paradas de dos líneas de colectivos.

Según indicaron, la falta de luz en el lugar incrementa la sensación de inseguridad para quienes deben esperar el colectivo durante las primeras horas de la mañana o por la noche.

A pesar de los reiterados reclamos realizados por los vecinos ante los canales correspondientes, hasta el momento no se han enviado cuadrillas operativas para reparar el equipo ni restituir el servicio.

La situación genera un creciente malestar entre los residentes del sector, quienes remarcan el riesgo constante al que quedan expuestos los trabajadores y estudiantes que transitan a diario por esa arteria.

Ante la falta de soluciones oficiales, los damnificados recurrieron a la visibilización de la problemática en los medios locales con el objetivo de alertar a las autoridades municipales sobre la urgencia del caso y exigir una pronta respuesta que garantice la seguridad y el correcto mantenimiento del alumbrado urbano en la periferia platense.

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