Los vecinos de la zona de Plaza Azcuénaga denunciaron por ruidos molesto y ocupación del espacio público a dos bares que funcionan en la esquina de 44 y 17, en cercanías del microcentro platense. Según manifestaron, a raíz de la música a todo volumen "temblaron los vidrios de las viviendas".

Los reclamos fueron realizados este fin de semana en torno a los festejos "hasta altas horas de la madrugada" en dos conocidos bares que, según los denunciantes, "después de la medianoche suelen funcionar con la dinámica de boliches".

"Es algo que sufrimos a diario en el barrio. Hay vecinos con autismo TEA y otros con problemas cardiovasculares. Nos vibra la casa por los ruidos", expresaron los vecinos damnificados.

"El domingo a la madruga vinieron los móviles de la Municipalidad, que estuvieron la espera de la documentación y autorización correspondiente para clausurar los boliches, aunque no sabemos cómo terminó esa situación", sostuvieron.