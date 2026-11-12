Un nuevo reclamo vecinal pone en evidencia la falta de respuestas ante el deterioro de los servicios sanitarios en la ciudad. Los frentistas denuncian que una boca de registro de Absa se encuentra rota y pierde de forma constante, generando acumulación de agua que fluye hacia el canal pluvial ubicado en las inmediaciones.

La situación se repite a pocos metros de allí, en la zona de 44 casi 23, donde otra problemática similar afecta la cuadra. Según advirtieron los afectados, los inconvenientes llevan más de un mes sin recibir asistencia técnica por parte de la empresa prestataria. Al respecto, uno de los vecinos damnificados expresó con indignación: "Yo vivo en la otra cuadra entre 21 y 22 y el agua cae para el lado de 21 donde está el canal pluvial y ya hace rato que está perdiendo".

Ante este panorama de desatención operativa, los habitantes de la zona reclaman una intervención urgente de Absa para reparar las instalaciones dañadas y evitar mayores complicaciones ambientales y de salubridad en el barrio. Reafirman su malestar señalando que "hace más de un mes que está perdiendo agua" sin que ninguna cuadrilla se acerque a dar una solución definitiva.