"Deplorable" estado de las calles en un barrio de La Plata

La zona comprendida entre 467 y 456 y desde 12 a 9, en El barrio “El Quimilar” de City Bell, se encuentra en un “estado deplorable”, indicaron los vecinos al Whatsapp de Diario EL DIA (221 477 9896).

Las calles de tierra están “intransitables”, lo que provoca “autos arruinados”. Las denuncias han sido radicadas en el 147 pero “no tenemos respuesta”.

“Está todo el barrio así. Es una vergüenza. De toda la extensión, solo hay dos calles asfaltadas, en 12 y 464”, concluyeron.