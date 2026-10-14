Desafiando al martes 13 y sin prejuicios, Claudia y Ana ya están casadas

Ana Silva y Claudia Ghio, se casaron el martes 13 de octubre en el Registro Civil de 1 y 60, después de 17 años de pareja. Rodeadas de familiares y amigos, celebraron el matrimonio igualitario entre aplausos, sonrisas y emoción.

“Tenemos 63 años, nos conocemos hace 17 años y somos pareja desde ese tiempo. Nos vamos a casar un martes 13 porque estamos en pareja desde un día 13”, contó Ana, abogada y vestida de blanco. Consultada por el tabú que rodea a la fecha, respondió: “No nos interesa para nada”.

Claudia, que eligió vestir de negro, también le restó importancia a las supersticiones. “Tengo predilección por las anti cábalas, así que haya sido hoy o un martes o un viernes 13 está bien. En realidad, es un día en que uno decidió dar un paso muy importante, pero depende de uno, de las especulaciones y de las cábalas”, sostuvo y cerró: “Un martes 13 no se elige, así que va a haber turno siempre”.

“Simplemente es el moño que va a cerrar a esta familia que tenemos hace tantísimos años. Nos amamos muchísimo, amamos a nuestros hijos y tenemos a nuestros nietos. Es pura felicidad”, expresó Ana.

Claudia coincidió: “Es una etapa en donde uno necesita estar cuidado, sentirse protegido, acompañada. Es una manera de organizar a la familia más segura y de compromiso, un ejemplo de compañerismo, de compromiso y amor”, señaló. Ana resumió ese sentimiento con una frase: “Y cerrando un ciclo, sin ninguna duda”.

Una de las amigas de la pareja, Toto, dio un emotivo mensaje en medio de la ceremonia. “Fueron muy valientes, muy valientes en este momento. En esta historia de amor, desde el origen sé que se miran, se aman, se adoran y pueden vencer un par de obstáculos juntas”, expresó.

Desde 2010 en Argentina, bajo la Ley de Matrimonio Igualitario, se reconoció el derecho de las parejas del mismo sexo a casarse.

Posteriormente, la celebración continuó por la tarde con una fiesta. El momento quedó registrado por el EL DIA dejando un halo de luz a la esperanza, celebrando el amor sin cábalas ni antiguas convenciones.