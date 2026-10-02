Desafío al transporte escolar: menos chicos y combis cada vez más caras

El transporte escolar atraviesa un escenario de cambios marcado por una menor demanda, el descenso de la cantidad de chicos y el aumento sostenido de los costos para mantener los vehículos.

En la Ciudad, el cupo habilitado para vehículos de este tipo es de 250 unidades y actualmente hay unas 190, una diferencia que también refleja la salida de algunos transportistas de la actividad.

Es que desde el sector aseguran que en los últimos años bajó la demanda. “Hay colegas que después de la pandemia no supieron reconvertirse”, admitió Rodolfo Bogarsukoff, transportista de la ciudad.

Frente a este panorama, parte del sector buscó nuevas alternativas para mantener los vehículos en funcionamiento, como el traslado de grupos para excursiones o campos de deportes.

“Muchos, se inscriben en un listado de Provincia y los fines de semana hacen excursiones o llevan a chicos a competencias deportivas”, contó Bogarsukoff, en referencia a una modalidad que permite complementar los ingresos.

A este escenario se suma otro fenómeno que empieza a hacerse visible: la baja de la natalidad y su impacto en los servicios vinculados a la infancia. En el ámbito educativo, por ejemplo, ya se registran jardines que reducen la cantidad de salas o que conforman grupos multiedad ante la menor cantidad de alumnos. Ese cambio demográfico también comienza a sentirse en el transporte escolar. “Este año comenzamos a sentir la baja de natalidad”, reconoció Bogarsukoff.

El costo de la renovación

Uno de los principales problemas que enfrenta el sector es el costo de renovar las unidades. Según explicó Bogarsukoff, una camioneta nueva destinada al transporte escolar ronda actualmente los 130 millones de pesos, un monto que para muchos prestadores resulta difícil de afrontar con el nivel de demanda actual.

“Para llegar al 0 kilómetro es imposible”, sostuvo el transportista. La alternativa es recurrir al mercado de usados, aunque allí también aparecen dificultades. “Comprar una usada nunca sabés qué estás comprando”, advirtió, en referencia al desgaste que pueden tener las unidades y a los gastos que pueden surgir después de adquirirlas.

En este contexto, los transportistas buscan que el Municipio revea la normativa que establece que los vehículos destinados al transporte escolar pueden tener una antigüedad máxima de 20 años. Para quienes cuentan con unidades que están próximas a alcanzar ese límite, extender el plazo significaría poder continuar trabajando sin tener que afrontar de inmediato el costo de una renovación.

Según plantean desde el sector, en otros municipios existen límites de antigüedad mayores. En Berisso, por ejemplo, aseguran que el tope llega a los 22 años, una diferencia que, de trasladarse a La Plata, representaría un margen adicional para los transportistas que tienen vehículos próximos a cumplir las dos décadas.

La discusión se da, además, en un servicio cuyo costo para las familias tampoco es menor. Trasladar a un chico todos los días desde su casa hasta la escuela y luego llevarlo de regreso cuesta alrededor de 150 mil pesos mensuales. Para los transportistas, ese valor debe contemplar el combustible, el mantenimiento, los seguros, las habilitaciones y el resto de los gastos necesarios para sostener una actividad que requiere vehículos en condiciones específicas.

el cupo habilitado para vehículos de este tipo es de 250 unidades y hoy hay solo 190