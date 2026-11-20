El arzobispo de La Plata, Gustavo Carrara encabezó el Tedeum por el 144º aniversario de La Plata y en su homilía expresó que “no podemos excusarnos diciendo yo no puedo hacer nada. Es urgente desarmar las palabras violentas y los algoritmos que siembran odio y resentimiento sobre todo a los que tenemos mayores responsabilidades”.

La ceremonia religiosa contó con la participación de autoridades municipales (encabezadas por el intendente Julio Alak), provinciales (no estuvo el gobernador Axel Kicillof), eclesiásticas y de distintas fuerzas de seguridad.

El arzobispo platense mencionó al Papa León XIV tras su reciente visita al país y dijo: “Recomenzar como pueblo y recomponer la patria exige poner en el centro la dignidad de los más frágiles”.

El Arzobispo le regaló a la Ciudad una imagen de la Virgen de Luján destinada a una ermita en un barrio popular de la ciudad. “Que ella nos cubra con su manto de ternura y le pida al Señor aquello que más necesitamos como pueblo”, expresó Carrara.