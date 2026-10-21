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La Región

Desborde cloacal e "insoportable olor" en la zona del Hospital San Roque

Por Redacción

Vecinos reclaman una urgente solución ante el desborde generalizado de las cloacas en la zona comprendida por la calle 23 entre 505 y 508, a pocos metros del Hospital Interzonal General de Agudos San Roque de Gonnet. La situación, que aseguran lleva una semana sin respuestas efectivas por parte de la empresa prestataria, afecta gravemente a las viviendas linderas, donde el agua servida no logra salir debido a la obstrucción externa, generando un "foco infeccioso" y un "olor insoportable" que impide transitar por las veredas del lugar.

Los frentistas damnificados informaron que ya realizaron las gestiones correspondientes y cuentan con el número de reclamo 4117542/4, aunque denuncian una "total falta de respuestas" y "desinterés" frente al plazo estipulado de 72 horas. “Las 72 horas que dicen, les importa nada”, expresaron con indignación los vecinos afectados, quienes exigen la intervención inmediata de las cuadrillas técnicas para evitar mayores complicaciones sanitarias en este transitado sector de la ciudad.

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