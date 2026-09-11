Desde el atardecer se celebra el año nuevo judío

Desde el atardecer de este viernes se celebrará el año nuevo judío, conocido como Rosh Hashaná. La festividad se extenderá hasta el anochecer del domingo 13, dando inicio al año hebreo 5787.

El calendario oficial argentino indica que el viernes al atardecer hasta el domingo 13 son días no laborables, donde las personas judías suelen tener días de descanso.

De todas formas, por el estatus legal de la fecha, el asueto debe ser consensuado con el empleador, a diferencia de lo que ocurre con los feriados nacionales, lo cual no garantiza el día libre.