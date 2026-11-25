A partir del próximo lunes 30 de noviembre comenzará a regir el horario de verano en los bancos de la provincia de Buenos Aires. Con el cambio, las entidades financieras pasarán a atender al público de 8 a 13, dos horas antes del esquema habitual de 10 a 15.

La modificación alcanzará a las sucursales bancarias bonaerenses y se implementará durante la temporada de verano, una medida que busca adaptar la atención al público a las altas temperaturas que se registran en esta época del año.

La medida fue oficializada por el gobernador Axel Kicillof mediante el Decreto 2298/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia. El cambio se aplicará en 108 de los 135 municipios bonaerenses, entre ellos La Plata, Berisso y Ensenada. También estarán alcanzadas ciudades como Bahía Blanca, Mar del Plata, Tandil, Junín y Chivilcoy.

El nuevo esquema se mantendrá hasta el 23 de marzo de 2027 inclusive. Durante ese período, los trabajadores bancarios cumplirán sus tareas de lunes a viernes de 7.45 a 15.15, mientras que las cinco horas de atención al público estarán concentradas entre las 8 y las 13.

La decisión responde a un pedido de la Asociación Bancaria y tiene como objetivo evitar que los clientes deban concurrir a las sucursales durante las horas de mayor temperatura, especialmente en los meses de diciembre, enero y febrero.

En tanto, los municipios que no están incluidos en el listado continuarán con el horario habitual de 10 a 15. Entre ellos se encuentran distintos distritos del conurbano bonaerense.