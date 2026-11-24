Con el cansancio a cuestas y la urgencia de quien teme perder un sostén diario, Dora Morrone, una jubilada platense de 85 años, se presentó este martes en la sede de IOMA, en 46 entre 12 y 13, para exigir una respuesta inmediata ante una deuda de 9 millones de pesos que la obra social mantiene con el hogar donde reside su esposo, de 96 años, desde hace más de un año.

Según indicaron desde el entorno familiar, la mora abarca los últimos ocho meses de atención en el hogar “Fuentes del Sol”, situado en la esquina de 6 y 34, en La Plata. Ambos integran el padrón de jubilados afiliados a la obra social de la provincia, y la demora en los pagos deja en un escenario de incertidumbre la continuidad de los cuidados cotidianos que requiere un hombre de esa edad.

“Mi madre está agotada por esta situación causada por la deuda”, expresaron allegados a la familia al describir el desgaste de sostener un trámite de este tipo a los 85 años, atravesado por la preocupación de que el adulto mayor no vea resentida su rutina ni la asistencia que recibe dentro de la institución.

El reclamo apunta a que IOMA destrabe cuanto antes la cancelación de lo adeudado al establecimiento para resguardar la permanencia y la atención integral del afiliado, en medio de los reiterados planteos de familias de adultos mayores institucionalizados por el impacto de los atrasos en las coberturas.