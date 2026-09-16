Despidiéndose del invierno, La Plata volvió a ser una de las 10 ciudades más frías del país

La Plata volvió a aparecer este miércoles entre las ciudades más frías de la Argentina, en una jornada marcada por el viento frío y las bajas temperaturas, cuando apenas quedan algunos días para el final del invierno.

Durante las primeras horas de la mañana, la capital bonaerense registró una temperatura de -0,6°C alrededor de las 7, mientras que la sensación térmica llegó a -3,2°C. Con esos registros, La Plata quedó ubicada en el octavo lugar entre las localidades más frías del país durante las primeras horas de este 16 de septiembre.

El frío se hizo sentir especialmente durante la mañana, con un escenario que volvió a colocar a la ciudad dentro del ranking de temperaturas más bajas de la Argentina. La combinación de la temperatura bajo cero y el viento hizo que la sensación térmica fuera todavía más baja para quienes tuvieron que salir temprano.

La situación también se repitió en otras localidades de la provincia de Buenos Aires, que aparecieron entre los registros más bajos de la jornada. Coronel Suárez llegó a -3,2°C, mientras que Azul registró -2,8°C y Bahía Blanca -2°C.

En el resto del país, los registros también mostraron una mañana particularmente fría. Maquinchao se ubicó entre las localidades con menor temperatura, mientras que Chapelco llegó a -3,6°C, uno de los valores más bajos registrados durante la jornada.

La Plata, en tanto, tuvo valores similares a los de Bariloche, que registró -0,7°C, y quedó por debajo de otras ciudades que habitualmente aparecen asociadas a temperaturas extremas. Malargüe marcó -0,4°C, Perito Moreno 0,1°C, mientras que incluso Ushuaia quedó por encima del registro platense en las primeras horas de la mañana.