Destacada labor de un oftalmólogo platense en un congreso global

El oftalmólogo platense Andrés Alza fue distinguido durante el 44.º Congreso de la Sociedad Europea de Cirujanos de Catarata y Refractivos (ESCRS). Su fotografía científica sobre una novedosa microcirugía de pupila fue seleccionada entre los mejores 20 trabajos de todo el mundo para ser exhibida en pantalla gigante en el predio principal de la convención.

El congreso reúne a más de 17.000 profesionales de la salud visual en el centro de exposiciones ExCeL London, el profesional platense logró destacarse a nivel global.

La selección del trabajo de Alza no respondió a un concurso, sino a una rigurosa valoración científica por parte de la organización del evento internacional frente al elevado número y nivel de postulaciones recibidas a escala mundial.

El trabajo expuesto se titula “Retroiridian Pupilloplasty for Phakic Traumatic Pseudoacorea: A Novel Minimally Invasive Surgical Technique”. En términos sencillos, el desarrollo consiste en una técnica de microcirugía mínimamente invasiva diseñada para reconstruir la pupila en pacientes que sufren su ausencia, ya sea a causa de traumatismos o por condiciones congénitas.

“La pupila es el diafragma del ojo, es por donde entra la luz y se forma la imagen en la retina. Hay pacientes que no la tienen, ya sea por un traumatismo o por una causa congénita, y esta técnica permite volver a hacerla”, detalló el especialista. La propuesta quirúrgica destaca por ser un procedimiento breve y de baja complejidad para cirujanos especializados en el segmento anterior del ojo, orientado a regenerar la pupila sin comprometer ni dañar los tejidos circundantes.

“Es una cirugía muy simple, que cualquier cirujano de segmento anterior puede hacer leyendo el artículo; no es algo difícil, por eso quiero que se haga”, expresó Alza.

Impacto en la calidad de vida de los pacientes

El alcance clínico de la técnica desarrollada por el médico platense abarca desde la pediatría hasta la adultez. En recién nacidos con afecciones congénitas, la intervención temprana permite mitigar secuelas graves en el desarrollo visual, tales como el estrabismo o la ambliopía —condición conocida popularmente como “ojo perezoso”—. Por su parte, en pacientes adultos que han sufrido traumatismos, no solo ofrece mejoras funcionales de la visión sino también beneficios estéticos.

Entre las experiencias clínicas asociadas al procedimiento, el especialista recordó el caso de un adulto que llevaba más de cinco décadas sin visión efectiva y que, tras la reconstrucción pupilar, logró recuperar la funcionalidad visual al punto de tramitar su licencia de conducir.

De Argentina al mundo: formación y proyección

El desarrollo de esta microcirugía dio inicio en 2021 y sumó sus primeras presentaciones ante la comunidad médica entre 2022 y 2023 en ámbitos como el Consejo Argentino de Oftalmología, previo a su difusión en revistas y plataformas académicas internacionales.

Alza, formado en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y con un máster por la Universidad Católica de Salta, resaltó que la distinción en la capital británica constituye asimismo un aval a la calidad de la educación pública y la salud argentina: “De Argentina al mundo”, resumió sobre el recorrido de su investigación, enfatizando la importancia de impulsar el desarrollo científico local para generar soluciones de alcance global.