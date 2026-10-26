Desvíos de tránsito por obras en Romero

En lo que resta de octubre y los primeros días de noviembre habrá desvíos de tránsito en una zona de Melchor Romero por obras en la zona de 155 entre 32 y 38, informaron en la Municipalidad.

Según se indicó, “habrá restricciones y cortes progresivos en la circulación, según el avance de las tareas”.

El cronograma prevé continuar hacia calle 34 y luego avanzar por los tramos hasta 36 y 38 durante noviembre. También está prevista la ejecución de una base de hormigón. Las fechas están sujetas al clima.