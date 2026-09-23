Incendio en Berisso: el fuego destruyó una vivienda por completo, pero una imagen de la Virgen quedó intacta

Un voraz incendio desatado en las primeras horas de este miércoles movilizó a dotaciones de Bomberos Voluntarios en la ciudad de Berisso. El hecho tuvo lugar en una casilla situada al fondo de un terreno sobre la calle 4 entre 163 y 164. Aunque las llamas consumieron absolutamente todo a su paso, un detalle causó asombro entre el personal que intervino en las tareas de remoción: una imagen de la Virgen sobrevivió prácticamente intacta entre las cenizas.

El alerta se registró cerca de las 2:56 de la madrugada. Rápidamente se desplazaron al lugar los móviles N° 44 y N° 28 del cuartel local, con personal a cargo del oficial Leandro Nedela y el suboficial Federico Langone.

Al arribar a la dirección indicada, los servidores públicos se encontraron con una vivienda de chapa y madera, de aproximadamente 20 metros cuadrados, totalmente envuelta en llamas. De inmediato se tendieron dos líneas de ataque para sofocar el fuego e impedir que alcanzara la casa principal ubicada en la parte delantera del predio o a las propiedades linderas.

Pese al intenso trabajo, que se extendió hasta casi las 4:00 de la madrugada, las pérdidas fueron totales. El fuego arrasó con muebles, electrodomésticos, camas, ropa, un televisor, lavarropas y diversas herramientas. Afortunadamente, no se registraron personas heridas ni víctimas fatales.

El hallazgo entre los escombros

En medio del panorama desolador y los restos calcinados, los bomberos encontraron intacto un cuadro con la imagen de la Virgen que llevaba inscripta la frase "Aquí estoy, que soy tu Madre". Rodeado de hierros retorcidos, carbón y cenizas, el cuadro conservó sus colores y su estructura sin ser consumido por el calor extremo, lo que despertó profunda emoción y asombro entre los presentes.

En el operativo también colaboró personal policial de la jurisdicción. Por el momento, las causas que originaron las llamas son materia de investigación y permanecen bajo peritaje.