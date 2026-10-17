Día de la Madre: el centro de La Plata lleno de gente en busca del regalo para mamá

La cuenta regresiva para el Día de la Madre se hizo sentir este sábado en el centro de La Plata, donde cientos de vecinos salieron a las calles para encontrar el regalo ideal antes de la celebración de este domingo. Los paseos comerciales de calle 8, calle 12 y distintos sectores de la Ciudad se vieron colmados de gente, en una jornada marcada por las compras de último momento.

Con bolsas en las manos, familias recorriendo vidrieras y personas comparando precios, el movimiento se concentró en las principales zonas comerciales platenses. Muchos aprovecharon el sábado para resolver un regalo pendiente, mientras que otros buscaron distintas alternativas para sorprender a mamá en su día.

Entre las opciones más elegidas para esta fecha suelen aparecer las prendas de vestir, los perfumes, el calzado, los accesorios, los productos de belleza y los chocolates. También hubo quienes aprovecharon para buscar flores, desayunos especiales y otros detalles para acompañar el saludo del domingo.

Un domingo para compartir en familia

Más allá de los regalos, el Día de la Madre también representa una oportunidad para reunirse y compartir tiempo en familia. Por eso, los preparativos no se limitaron a las compras: muchas personas organizaron almuerzos, meriendas y encuentros en sus casas para celebrar la fecha.

En ese contexto, el sábado se convirtió en una jornada clave para quienes dejaron los últimos detalles para el final. La búsqueda del presente se combinó con la planificación de las reuniones familiares, en una tradición que cada año moviliza a los comercios y a los vecinos de La Plata.

Con el domingo a la vuelta de la esquina, la Ciudad vivió una jornada de intensa actividad comercial, en la que el objetivo de muchos fue el mismo: llegar a tiempo con un regalo y preparar un momento especial para homenajear a mamá.