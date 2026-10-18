Día de la Madre en La Plata: para abrigarse, pero disfrutar al aire libre

El Día de la Madre se celebrará este domingo en La Plata con tiempo fresco y momentos de sol, en una jornada en la que el cielo estará parcialmente nublado y las temperaturas se mantendrán bajas para quienes tengan previsto reunirse al aire libre.

Según el pronóstico, la temperatura mínima será de 5 grados, mientras que la máxima alcanzará los 16 grados. Además, se esperan vientos leves del sudeste, por lo que el ambiente se mantendrá frío durante las primeras horas del día y más agradable hacia la tarde, aunque sin demasiado calor.

De esta manera, quienes planeen compartir un almuerzo familiar o disfrutar de actividades al aire libre por el Día de la Madre podrán hacerlo, aunque será conveniente salir con abrigo, especialmente durante la mañana.

Cómo seguirá el tiempo en La Plata

Para el lunes, las condiciones meteorológicas serán similares. Se espera cielo parcialmente nublado, ambiente frío a fresco y vientos leves del noreste.

La temperatura mínima prevista será de 7 grados y la máxima llegará nuevamente a los 16 grados.

Así, el comienzo de la semana mantendrá un panorama fresco en la ciudad, con nubosidad variable y sin grandes cambios en los valores térmicos.