Día de la Sanidad: el origen de una jornada especial

Hoy se conmemora en Argentina el Día de la Sanidad, una fecha vinculada con la historia gremial de los trabajadores de hospitales, clínicas y sanatorios de todo el país.

La celebración tiene su origen en el 21 de septiembre de 1935, cuando se creó la Asociación del Personal de Hospitales y Sanatorios Particulares de la Ciudad de Buenos Aires, una de las primeras organizaciones de trabajadores de la actividad.

El segundo antecedente se produjo el 21 de septiembre de 1941, cuando se fundó la Obra Social de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina. La coincidencia de ambas fechas consolidó al 21 de septiembre como el Día de la Sanidad.

La jornada alcanza a los trabajadores que forman parte del funcionamiento de los establecimientos de salud, tanto en tareas asistenciales como administrativas y de servicios.

Entre ellos se encuentran enfermeros, técnicos, instrumentadores, camilleros y personal administrativo, además de trabajadores de mantenimiento, cocina, limpieza y otras áreas de hospitales, clínicas y sanatorios.

También se trata de una fecha vinculada con los profesionales que desarrollan tareas de atención, diagnóstico y tratamiento dentro del sistema sanitario.

El 21 de septiembre no es un feriado nacional general. La fecha no figura entre los feriados establecidos por la Ley 27.399 para todos los trabajadores del país.

Sin embargo, tiene un tratamiento laboral particular para los trabajadores comprendidos por determinados convenios colectivos de la actividad sanitaria.

El convenio colectivo de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) establece el 21 de septiembre como Día del Gremio y contempla su carácter especial para los trabajadores alcanzados por ese régimen.

La jornada incluye además las particularidades de una actividad que requiere funcionamiento permanente. Por ese motivo, determinados servicios sanitarios continúan trabajando durante el Día de la Sanidad.

Las guardias y los servicios de urgencias y emergencias mantienen su actividad para garantizar la atención de situaciones que no pueden ser postergadas.

En cambio, los consultorios externos, turnos programados y otras prestaciones pueden funcionar con horarios especiales o ser suspendidos, según la organización de cada hospital o clínica.

Por eso, la modalidad de atención puede variar entre establecimientos y depender del convenio laboral correspondiente y de las disposiciones de cada institución.