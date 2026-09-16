Día del Almacenero: dos historias de más de 40 años detrás del mostrador en La Plata

Este miércoles se celebra en todo el país el Día del Almacenero, una fecha que reconoce a uno de los oficios más tradicionales de los barrios argentinos: el de quienes durante décadas estuvieron detrás de un mostrador, atendiendo a generaciones de vecinos y convirtiendo al comercio de cercanía en mucho más que un lugar donde hacer las compras.

En La Plata, la fecha encuentra a muchos almacenes y autoservicios que siguen resistiendo el paso del tiempo y los cambios en los hábitos de consumo. En el barrio El Mondongo, el móvil de EL DÍA fue en busca de esas historias y llegó hasta diagonal 79 entre 62 y 63, donde dos comerciantes llevan más de 40 años dando batalla.

Uno de ellos es Víctor Raúl Salvó, propietario del Autoservicio RS, quien construyó buena parte de su historia comercial en esa zona de la ciudad. Del otro lado está Marta, responsable del Autoservicio Margarita, otro de los comercios tradicionales del barrio.

Más de cuatro décadas detrás del mostrador

Para ambos comerciantes, trabajar en un almacén o autoservicio significa mucho más que vender productos. Son décadas de madrugadas, proveedores, clientes habituales, cuentas, cambios de precios y una relación cotidiana con los vecinos.

A lo largo de más de 40 años, Víctor y Marta fueron viendo cómo se transformó el barrio y también cómo cambió la manera de comprar de los platenses. Sin embargo, hay algo que se mantuvo: el vínculo con los clientes.

El almacenero tradicional conoce a sus vecinos, muchas veces sabe qué producto buscan antes de que lo pidan y es testigo de historias familiares que atraviesan generaciones. Abuelos, padres, hijos y nietos pasan por el mismo mostrador y forman parte de la historia de cada comercio.

El comercio de cercanía que resiste

En tiempos en los que las grandes cadenas, las compras online y las nuevas modalidades de consumo ganaron terreno, los almacenes y autoservicios de barrio continúan teniendo un lugar particular en la vida cotidiana.

El Día del Almacenero sirve así como una oportunidad para poner en valor a quienes sostienen esos negocios durante décadas, muchas veces con esfuerzo familiar y enfrentando las distintas dificultades económicas que atravesó el país.

En El Mondongo, Víctor Raúl Salvó y Marta son parte de esa historia. Dos comerciantes que, después de más de cuatro décadas detrás del mostrador, continúan levantando la persiana y atendiendo a sus vecinos.

Y en ese gesto cotidiano se resume buena parte de la identidad del almacén de barrio: trabajo, cercanía y una historia compartida con varias generaciones de platenses.