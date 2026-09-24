Día del Colectivero: historias, anécdotas y el orgullo de manejar por las calles de La Plata

Cada 24 de septiembre se celebra en Argentina el Día del Colectivero, una fecha que reconoce a quienes todos los días se ponen al frente de un colectivo para recorrer las calles, atravesar el tránsito y llevar a miles de pasajeros de un punto a otro.

En La Plata, el móvil de EL DÍA estuvo presente en el parador de la empresa Nueve de Julio, ubicado en 40 y 115, donde conversó con algunos de los choferes que pasan buena parte de sus jornadas arriba de un micro.

Entre mates, descansos y el movimiento habitual de las unidades, Gonzalo Garay y Maximiliano Romero contaron cómo viven el oficio y qué significa para ellos trabajar como colectiveros.

Ambos llevan cuatro años trabajando en la línea Oeste, una experiencia que les permitió conocer de cerca las particularidades de recorrer diariamente distintos barrios de la ciudad.

Cuatro años detrás del volante

Para Gonzalo Garay, el trabajo tiene una característica que lo hace especial: el contacto permanente con la gente. Todos los días se suceden cientos de pasajeros, cada uno con sus propios horarios, preocupaciones y destinos.

“Uno termina conociendo a los pasajeros habituales, a los que suben todos los días. Se genera una relación y muchas veces ya sabés dónde baja cada uno”, contó durante la charla con EL DÍA.

Maximiliano Romero, por su parte, destacó que conducir un colectivo implica mucho más que sentarse detrás del volante. Hay que prestar atención permanentemente al tránsito, a los peatones, a las motos y también a las condiciones de las calles.

“Hay que estar atento todo el tiempo. La responsabilidad es grande porque llevás muchas personas arriba”, explicó.

Un trabajo que empieza mucho antes de arrancar

La jornada de un colectivero comienza antes de que el colectivo salga a recorrer la ciudad. Preparar la unidad, controlar que todo esté en condiciones y comenzar el recorrido forman parte de una rutina que se repite día tras día.

Después llegan las calles, las paradas, los semáforos, el tránsito y los pasajeros.

En una ciudad como La Plata, con sus diagonales, avenidas y calles cada vez más cargadas de vehículos, manejar un micro supone además enfrentarse diariamente a situaciones imprevistas.

“Hay días tranquilos y otros en los que el tránsito es complicado. Hay que tener paciencia”, señalaron los choferes.

Las anécdotas que quedan

Pero no todo pasa por el tránsito o las dificultades del recorrido. Después de varios años detrás del volante, también quedan historias y situaciones que los trabajadores recuerdan con una sonrisa.

Pasajeros que se quedan dormidos y se pasan de parada, personas que corren para alcanzar el colectivo, charlas espontáneas y hasta aquellos usuarios que terminan convirtiéndose en conocidos forman parte del paisaje cotidiano de quienes trabajan en el transporte público.

En ese sentido, los choferes coinciden en que una de las particularidades del oficio es que ningún día es exactamente igual al anterior.

El saludo de los pasajeros, un gesto que vale

En el Día del Colectivero, además del reconocimiento formal, hay pequeños gestos que tienen un significado especial para quienes pasan horas frente al volante.

Un “buen día”, un “gracias” al bajar o simplemente el respeto durante el viaje son acciones sencillas que hacen más llevadera la jornada.

Gonzalo y Maximiliano llevan cuatro años recorriendo las calles de La Plata y conocen de memoria buena parte del recorrido de la línea Oeste. Sin embargo, cada jornada vuelve a presentarles una nueva historia.

Por eso, en esta fecha, el homenaje también pasa por mirar durante unos minutos a quienes están detrás del volante y recordar que, mientras gran parte de la ciudad comienza su día, ellos ya están trabajando para que miles de platenses puedan llegar a sus destinos.